https://1prime.ru/20240529/vengriya-848640444.html

Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину

Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину - 29.05.2024, ПРАЙМ

Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину

Венгрия не намерена участвовать в конфликте на Украине и не допустит отправки туда венгерских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T13:09+0300

2024-05-29T13:09+0300

2024-05-29T13:09+0300

спецоперация на украине

венгрия

украина

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БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Венгрия не намерена участвовать в конфликте на Украине и не допустит отправки туда венгерских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД Белоруссии."Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", — отметил Сийярто.По словам дипломата, конфликт на Украине не может быть решен военным путем, и нет необходимости отправлять солдат из Европы. Министр подчеркнул, что путь к миру на Украине лежит через немедленное прекращение огня и последующие мирные переговоры.Сийярто заключил, что Венгрия желает мира и делает все возможное, чтобы предотвратить участие своих граждан в этом конфликте.

https://1prime.ru/20240517/vengriya-848281926.html

венгрия

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венгрия, украина