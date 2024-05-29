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Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину - 29.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину - 29.05.2024, ПРАЙМ
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину
Венгрия не намерена участвовать в конфликте на Украине и не допустит отправки туда венгерских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T13:09+0300
2024-05-29T13:09+0300
спецоперация на украине
венгрия
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БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Венгрия не намерена участвовать в конфликте на Украине и не допустит отправки туда венгерских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД Белоруссии."Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", — отметил Сийярто.По словам дипломата, конфликт на Украине не может быть решен военным путем, и нет необходимости отправлять солдат из Европы. Министр подчеркнул, что путь к миру на Украине лежит через немедленное прекращение огня и последующие мирные переговоры.Сийярто заключил, что Венгрия желает мира и делает все возможное, чтобы предотвратить участие своих граждан в этом конфликте.
https://1prime.ru/20240517/vengriya-848281926.html
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венгрия, украина
Спецоперация на Украине, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
13:09 29.05.2024
 
Сийярто исключил отправку венгерских солдат на Украину

Сийярто: Венгрия не хочет принимать участие в конфликте на Украине

CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter SzijjártóМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador / Visita Oficial del Canciller de Hungría, Péter Szijjártó
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БУДАПЕШТ, 29 мая - ПРАЙМ. Венгрия не намерена участвовать в конфликте на Украине и не допустит отправки туда венгерских военнослужащих. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с главой МИД Белоруссии.
"Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", — отметил Сийярто.
По словам дипломата, конфликт на Украине не может быть решен военным путем, и нет необходимости отправлять солдат из Европы. Министр подчеркнул, что путь к миру на Украине лежит через немедленное прекращение огня и последующие мирные переговоры.
Сийярто заключил, что Венгрия желает мира и делает все возможное, чтобы предотвратить участие своих граждан в этом конфликте.
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