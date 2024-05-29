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"Риск нереален". В США предложили безумный план против России - 29.05.2024, ПРАЙМ
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"Риск нереален". В США предложили безумный план против России
"Риск нереален". В США предложили безумный план против России - 29.05.2024, ПРАЙМ
"Риск нереален". В США предложили безумный план против России
Удар вооруженных сил Украины по России западными вооружениями не втянет Запад в конфликт. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Александр... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T10:27+0300
2024-05-29T10:27+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Удар вооруженных сил Украины по России западными вооружениями не втянет Запад в конфликт. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Александр Виндман в социальной сети Х.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал Евросоюз разрешить Киеву использовать поставленное вооружение для ударов по росийской территории. При этом в Италии, Германии и других странах ЕС выступили против такого предложения. Госдеп США также не дал разрешения на применения американского оружия.На этом фоне эксперты заговорили о риске прямого столкновения России и НАТО. "Это иррациональный страх. Риск нереален", - сказал Виндман.По его словам, удары будут наносить не западные государства, значит, стороной конфликта они не станут.
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украина, россия, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО
10:27 29.05.2024
 
"Риск нереален". В США предложили безумный план против России

Виндман: удар ВСУ по России иностранным оружием не втянет Запад в конфликт

США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Удар вооруженных сил Украины по России западными вооружениями не втянет Запад в конфликт. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Александр Виндман в социальной сети Х.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал Евросоюз разрешить Киеву использовать поставленное вооружение для ударов по росийской территории. При этом в Италии, Германии и других странах ЕС выступили против такого предложения. Госдеп США также не дал разрешения на применения американского оружия.
На этом фоне эксперты заговорили о риске прямого столкновения России и НАТО.
"Это иррациональный страх. Риск нереален", - сказал Виндман.
По его словам, удары будут наносить не западные государства, значит, стороной конфликта они не станут.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯНАТО
 
 
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