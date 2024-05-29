https://1prime.ru/20240529/zaemschiki-848622228.html

Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет

Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет - 29.05.2024, ПРАЙМ

Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет

Доля заемщиков в России в возрасте до 30 лет выросла в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,4 процентного пункта, до 19%, что стало... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T05:14+0300

2024-05-29T05:14+0300

2024-05-29T05:14+0300

экономика

россияне

кредиты

нбки

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393088_0:0:3101:1744_1920x0_80_0_0_9b7c8baad94d0aa67c9404978ad811cd.jpg

МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля заемщиков в России в возрасте до 30 лет выросла в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,4 процентного пункта, до 19%, что стало максимальной долей за последние пять лет, следует из исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй, материалы которого имеется в распоряжении РИА Новости. "По данным 3 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0%", - говорится в исследовании. В пресс-службе НБКИ отметили, что "это самая высокая доля за последние пять лет". При этом отмечается, что "в исторически самой массовой группе заемщиков" от 30 до 40 лет было зафиксировано снижение доли на 1,5 п.п., до 27,4%. Также сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п., до 15,4%, в возрасте от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п., до 24,2% и старше 60 лет – на 0,1 п.п., до 14%. "Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются в основном молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Как отмечается в исследовании, в апреле наибольшие доли граждан моложе 30 лет среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков в РФ были зафиксированы в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). Наименьшие доли таких заемщиков оказались в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%. Наибольший рост доли граждан моложе 30 лет в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди лидирующих регионов показали Республики Башкортостан (+4,7 п.п.) и Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась, оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. "В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно", - говорится в исследовании.

https://1prime.ru/20240510/otpusk-848043108.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россияне, кредиты, нбки