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Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет - 29.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240529/zaemschiki-848622228.html
Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет
Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет - 29.05.2024, ПРАЙМ
Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет
Доля заемщиков в России в возрасте до 30 лет выросла в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,4 процентного пункта, до 19%, что стало... | 29.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-29T05:14+0300
2024-05-29T05:14+0300
экономика
россияне
кредиты
нбки
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля заемщиков в России в возрасте до 30 лет выросла в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,4 процентного пункта, до 19%, что стало максимальной долей за последние пять лет, следует из исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй, материалы которого имеется в распоряжении РИА Новости. "По данным 3 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0%", - говорится в исследовании. В пресс-службе НБКИ отметили, что "это самая высокая доля за последние пять лет". При этом отмечается, что "в исторически самой массовой группе заемщиков" от 30 до 40 лет было зафиксировано снижение доли на 1,5 п.п., до 27,4%. Также сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п., до 15,4%, в возрасте от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п., до 24,2% и старше 60 лет – на 0,1 п.п., до 14%. "Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются в основном молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Как отмечается в исследовании, в апреле наибольшие доли граждан моложе 30 лет среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков в РФ были зафиксированы в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). Наименьшие доли таких заемщиков оказались в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%. Наибольший рост доли граждан моложе 30 лет в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди лидирующих регионов показали Республики Башкортостан (+4,7 п.п.) и Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.). Регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась, оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. "В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно", - говорится в исследовании.
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россияне, кредиты, нбки
Экономика, россияне, КРЕДИТЫ, НБКИ
05:14 29.05.2024
 
Доля заемщиков моложе 30 лет в РФ стала максимальной за последние пять лет

НБКИ: доля заемщиков моложе 30 лет в РФ достигла максимальных за пять лет 19%

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСбербанк.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Доля заемщиков в России в возрасте до 30 лет выросла в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 2,4 процентного пункта, до 19%, что стало максимальной долей за последние пять лет, следует из исследования, проведенного Национальным бюро кредитных историй, материалы которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"По данным 3 тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле 2024 года по сравнению с апрелем 2023 года единственными заемщиками, доля которых выросла в общей возрастной структуре российских заемщиков, оказались граждане моложе 30 лет. Так, за год их доля увеличилась на 2,4 процентного пункта (п.п.) и достигла 19,0%", - говорится в исследовании. В пресс-службе НБКИ отметили, что "это самая высокая доля за последние пять лет".
При этом отмечается, что "в исторически самой массовой группе заемщиков" от 30 до 40 лет было зафиксировано снижение доли на 1,5 п.п., до 27,4%. Также сократились и доли граждан от 50 до 60 лет – на 0,5 п.п., до 15,4%, в возрасте от 40 до 50 лет – на 0,3 п.п., до 24,2% и старше 60 лет – на 0,1 п.п., до 14%.
"Все больше кредитов, прежде всего необеспеченных, выдается банками в режиме онлайн. И этой возможностью пользуются в основном молодые заемщики, которые не являются большими сторонниками офлайн-кредитования. При этом по-прежнему розничные кредиты предоставляются, прежде всего, заемщикам приемлемого кредитного качества, значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находится на достаточно высоком уровне", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Как отмечается в исследовании, в апреле наибольшие доли граждан моложе 30 лет среди 30 регионов-лидеров по количеству заемщиков в РФ были зафиксированы в Тюменской области (20,4%), Пермском крае (20,0%), Республике Татарстан (20,0%), Санкт-Петербурге (19,8%) и Краснодарском крае (19,8%). Наименьшие доли таких заемщиков оказались в Алтайском крае (16,8%), Тульской области (17,0%), Ханты-Мансийском АО (17,1%), Кемеровской области (17,3%) и Приморском крае (17,4%). В Москве доля самых молодых заемщиков в апреле 2024 года составила 19,6%.
Наибольший рост доли граждан моложе 30 лет в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среди лидирующих регионов показали Республики Башкортостан (+4,7 п.п.) и Татарстан (+4,0 п.п.), Свердловская (+3,9 п.п.) и Тюменская (+3,7 п.п.) области, а также Ставропольский край (+2,6 п.п.).
Регионами из топ-30, в которых доля самых молодых заемщиков, напротив, сократилась, оказались Оренбургская (-0,8 п.п.) и Волгоградская (-0,6 п.п.) области. "В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 2,1 п.п. и 1,8 п.п. соответственно", - говорится в исследовании.
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