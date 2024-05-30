https://1prime.ru/20240530/analitika-848661002.html

Они уже ничего не сделают рублю

Они уже ничего не сделают рублю - 30.05.2024, ПРАЙМ

Они уже ничего не сделают рублю

В среду российская валюта продемонстрировала значительное ослабление по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара США вырос на 1,06% до 89,51... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T08:58+0300

2024-05-30T08:58+0300

2024-05-30T08:58+0300

мнения аналитиков

курсы валют

индекс мосбиржи

нефть

?1717048711

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В среду российская валюта продемонстрировала значительное ослабление по отношению к основным иностранным валютам. Курс доллара США вырос на 1,06% до 89,51 рубля, евро подорожал на 0,51% до 96,92 рубля, а китайский юань укрепился на 0,92% до 12,30 рубля. Основным фактором давления на рубль стало завершение периода уплаты крупных налогов российскими экспортерами. После окончания налогового периода объемы продаж валютной выручки компаниями-экспортерами существенно сократились, однако полностью прекратиться не могут в связи с продленным до апреля 2025 года указом президента об обязательной продаже выручки. Дополнительное понижательное давление на рублевый курс оказало резкое укрепление американского доллара на международном валютном рынке Форекс. Доллар вырос из-за осторожных настроений инвесторов, связанных с риторикой представителей Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС продолжает высказываться против снижения процентных ставок на ближайшем сентябрьском заседании, подрывая ожидания рынка относительно возможного смягчения денежно-кредитной политики уже в сентябре. Участники рынка ожидают, что Федрезерв может приступить к циклу снижения ставок не ранее четвертого квартала 2023 года. Трейдеры будут пристально следить за поступающими экономическими данными, чтобы оценить вероятность смягчения политики ФРС в сентябре. На данный момент рост доллара обусловлен ожиданиями сохранения высоких процентных ставок в США. На нефтяном рынке 29 мая произошло снижение цен. По итогам торгов эталонный сорт Brent подешевел на 1,12% до $83,32 за баррель. Нефтяные котировки прервали трехдневный восходящий тренд и опустились ниже отметки $83,17. Аппетит к рисковым активам снизился на фоне укрепления доллара и роста доходности американских казначейских облигаций. Кроме того, на рынках энергоносителей наблюдалась нервозность перед публикацией данных о добыче нефти в США и показателей инфляции. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю сократились на 6,49 млн баррелей, что значительно превысило прогнозное снижение на 1,9 млн баррелей и предыдущее сокращение на 2,48 млн баррелей. Участники рынка ожидают встречу стран ОПЕК+, на которой, вероятно, будет принято решение о продлении действующих ограничений на поставки нефти. Инвесторы также следят за обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке после авиаудара Израиля в сектор Газа. В четверг 30 мая в ходе азиатских торгов стоимость барреля Brent составляла $83,36. Цены отскочили от сопротивления на уровне $84,40. Сейчас критическим уровнем является отметка $82,55. Если покупатели смогут удержать котировки выше этого рубежа, то есть шанс на дальнейший рост вплоть до $87,50 за баррель. Однако если цены опустятся ниже $82,55, то быстро вернутся к уровню $81,40. При этом на динамику цен сильное влияние оказывают алгоритмические торговые системы, использующие технические индикаторы, свечной анализ и мониторинг ценовых уровней. Когда крупные объемы роботов-трейдеров активизируются, фундаментальные факторы отходят на второй план. 30 мая открытие торгов на Московской бирже прошло с незначительным ростом по валютным парам. В центре внимания участников остается ожидаемое 7 июня заседание Банка России, на котором определят дальнейший вектор денежно-кредитной политики. Согласно майскому опросу ЦБ РФ, прогноз рынка по среднегодовой ключевой ставке в 2024 году повышен до 15,9% с 14,9% месяцем ранее. Многие ожидают, что ставка будет повышена до 17% годовых, чтобы сбить инфляцию. В текущий момент курс доллара к рублю держится вблизи отметки 89,57 руб. Для развития "медвежьего" тренда по рублю, доллару необходимо первоначально закрепиться выше 90,15 руб., после чего пройти рубеж 91,00 руб. к 4 июня. Пока американская валюта не преодолела уровень 90 рублей, продавцы будут стремиться ослабить ее до диапазона 87,35-87,65 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 3318,03 п., индекс РТС снизился на 0,60%, до 1167,72 п. Индекс Мосбиржи нашел поддержку на 3300 п., но не смог пока быстро отскочить от него.Падение индекса остановило ослабление рубля после завершения налогового периода. Есть мнение, что коррекция не завершилась и последует позже новое снижение до 3270 п.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, нефть