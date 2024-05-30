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Не смог устоять. Доллар готовится закрепиться - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Не смог устоять. Доллар готовится закрепиться
Не смог устоять. Доллар готовится закрепиться - 30.05.2024, ПРАЙМ
Не смог устоять. Доллар готовится закрепиться
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,6%. Фьючерсы на основные... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:31+0300
2024-05-30T09:31+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
?1717050691
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого отступления в среду, сегодня утром теряют до 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционную тенденцию предыдущей сессии, снижаясь на 0,3% и торгуясь в районе 83,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по уровню безработицы в Еврозоне, предварительных данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление и ВВП США за первый квартал, а таже статистики по заявкам на пособие по безработице в Штатах.По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 318 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях на фоне коррекции в ценах на нефть и снижении спроса на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может скомпенсировать рост предыдущего дня и продолжить негативную динамику, обновляя локальные минимумы. При этом он сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3 270 пунктов, пробой которой будет сигнализировать о рисках углубления коррекции с целью в районе 3 000 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань растут на 0,4% и 0,5%, поднявшись до 89,9 и 12,36 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 97 рублей. Учитывая снижение поддержки со стороны экспортеров и ухудшение ситуации в ценах на нефть, сегодня национальная валюта может продолжить негативную тенденцию среды. В результате, в ходе торгов пара доллар/рубль предпримет попытку преодоления уровня 90 рублей и закрепления над данной отметкой, которая в текущий момент выступает ближайшим сопротивлением для американской валюты.
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Богдан Зварич
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40
192
40
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4.7
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40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, нефть
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Курсы валют, Нефть
09:31 30.05.2024
 

Не смог устоять. Доллар готовится закрепиться

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки снижаются в пределах 1,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после значимого отступления в среду, сегодня утром теряют до 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционную тенденцию предыдущей сессии, снижаясь на 0,3% и торгуясь в районе 83,2 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по уровню безработицы в Еврозоне, предварительных данных по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление и ВВП США за первый квартал, а таже статистики по заявкам на пособие по безработице в Штатах.
По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,5%, закончив сессию в районе 3 318 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях на фоне коррекции в ценах на нефть и снижении спроса на рисковые активы на внешних фондовых площадках. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может скомпенсировать рост предыдущего дня и продолжить негативную динамику, обновляя локальные минимумы. При этом он сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3 270 пунктов, пробой которой будет сигнализировать о рисках углубления коррекции с целью в районе 3 000 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань растут на 0,4% и 0,5%, поднявшись до 89,9 и 12,36 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,1%, торгуясь в районе 97 рублей. Учитывая снижение поддержки со стороны экспортеров и ухудшение ситуации в ценах на нефть, сегодня национальная валюта может продолжить негативную тенденцию среды. В результате, в ходе торгов пара доллар/рубль предпримет попытку преодоления уровня 90 рублей и закрепления над данной отметкой, которая в текущий момент выступает ближайшим сопротивлением для американской валюты.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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