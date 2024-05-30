https://1prime.ru/20240530/ataka-848660140.html

При атаке на Керчь пострадали два парома

При атаке на Керчь пострадали два парома - 30.05.2024, ПРАЙМ

При атаке на Керчь пострадали два парома

В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале советник Республики Крым Олег Крючков. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T07:45+0300

2024-05-30T07:45+0300

2024-05-30T07:45+0300

спецоперация на украине

керчь

крым

https://cdnn.1prime.ru/img/84109/83/841098364_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1399aba5b6fa0e9559fb3ff1b7787147.jpg

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале советник Республики Крым Олег Крючков."Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодороный", — говорится в сообщении.Крючков уточнил, что повреждено остекление надстроек.Он добавил, что жертв среди моряков и гражданских нет.Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений.Власти просят население соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.

https://1prime.ru/20240523/krym-848443835.html

керчь

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

керчь, крым