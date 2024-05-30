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При атаке на Керчь пострадали два парома - 30.05.2024, ПРАЙМ
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При атаке на Керчь пострадали два парома
При атаке на Керчь пострадали два парома - 30.05.2024, ПРАЙМ
При атаке на Керчь пострадали два парома
В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале советник Республики Крым Олег Крючков. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T07:45+0300
2024-05-30T07:45+0300
спецоперация на украине
керчь
крым
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале советник Республики Крым Олег Крючков."Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодороный", — говорится в сообщении.Крючков уточнил, что повреждено остекление надстроек.Он добавил, что жертв среди моряков и гражданских нет.Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений.Власти просят население соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.
https://1prime.ru/20240523/krym-848443835.html
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керчь, крым
Спецоперация на Украине, КЕРЧЬ, КРЫМ
07:45 30.05.2024
 
При атаке на Керчь пострадали два парома

Во время отражения атаки пострадали два парома в Керчи

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале советник Республики Крым Олег Крючков.
"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодороный", — говорится в сообщении.
Крючков уточнил, что повреждено остекление надстроек.
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23 мая, 14:12
Он добавил, что жертв среди моряков и гражданских нет.
Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений.
Власти просят население соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.
 
Спецоперация на УкраинеКЕРЧЬКРЫМ
 
 
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