https://1prime.ru/20240530/ataka-848660140.html
При атаке на Керчь пострадали два парома
При атаке на Керчь пострадали два парома - 30.05.2024, ПРАЙМ
При атаке на Керчь пострадали два парома
В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале советник Республики Крым Олег Крючков. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T07:45+0300
2024-05-30T07:45+0300
2024-05-30T07:45+0300
спецоперация на украине
керчь
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/83/841098364_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1399aba5b6fa0e9559fb3ff1b7787147.jpg
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале советник Республики Крым Олег Крючков."Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодороный", — говорится в сообщении.Крючков уточнил, что повреждено остекление надстроек.Он добавил, что жертв среди моряков и гражданских нет.Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений.Власти просят население соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.
https://1prime.ru/20240523/krym-848443835.html
керчь
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/83/841098364_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_aa417c361bf08d8d154084388dfebfab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, крым
Спецоперация на Украине, КЕРЧЬ, КРЫМ
При атаке на Керчь пострадали два парома
Во время отражения атаки пострадали два парома в Керчи
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ.
В результате ракетной атаки на Керчь пострадали два парома, сообщил в своем Telegram-канале
советник Республики Крым Олег Крючков.
"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодороный", — говорится в сообщении.
Крючков уточнил, что повреждено остекление надстроек.
В Крыму заявили об отсутствии угрозы операции со стороны Украины
Он добавил, что жертв среди моряков и гражданских нет.
Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений.
Власти просят население соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.