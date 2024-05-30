https://1prime.ru/20240530/avto-848663029.html

Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день

Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день - 30.05.2024, ПРАЙМ

Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день

Ряд моделей на российском авторынке возможно продать всего за один день, об этом изданию "Российская газета" сообщили аналитики сервиса "Сберавто". | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T09:52+0300

2024-05-30T09:52+0300

2024-05-30T11:20+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/82755/21/827552176_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_deca9d1239397f02ace4daa5f30ae966.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ряд моделей на российском авторынке возможно продать всего за один день, об этом изданию "Российская газета" сообщили аналитики сервиса "Сберавто"."Чаще всего на быструю продажу выставляются автомобили брендов Lada (10% от общего количества авто, переданных в выкуп), Kia (9%) и Hyundai (8%). А самыми часто выкупаемыми моделями являются Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio", — отметили эксперты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, около 87% продаж автомобилей приходится на машины с бензиновым двигателем, 12% - с дизельным, а менее 1% - с гибридным двигателем. Средний пробег выкупаемых автомобилей составляет 142 000 километров. Наиболее популярными годами выпуска автомобилей, которые передаются на выкуп, являются 2012, 2013, 2014 и 2008 годы, заметили аналитики.Также отмечается, что 35% всех проданных автомобилей за один день - это седаны, 34% - кроссоверы и внедорожники, 20% - хэтчбеки и лифтбеки. Большинство автомобилей (48%) имеют автоматическую коробку передач, 34% - механическую, 10% - роботизированную, а только 8% - вариатор.Ранее сообщалось, что наиболее популярными у россиян стали подержанные автомобили моделей Lada-2107 и Lada-2114 "Самара-2". Кроме того, третье и четвертое место в списке заняли модели Kia Rio и Hyundai Solaris, соответственно.

https://1prime.ru/20240517/avtomobil-848265230.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто