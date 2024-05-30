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Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день
Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день - 30.05.2024, ПРАЙМ
Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день
Ряд моделей на российском авторынке возможно продать всего за один день, об этом изданию "Российская газета" сообщили аналитики сервиса "Сберавто". | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T09:52+0300
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2024-05-30T11:20+0300
россия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Ряд моделей на российском авторынке возможно продать всего за один день, об этом изданию "Российская газета" сообщили аналитики сервиса "Сберавто"."Чаще всего на быструю продажу выставляются автомобили брендов Lada (10% от общего количества авто, переданных в выкуп), Kia (9%) и Hyundai (8%). А самыми часто выкупаемыми моделями являются Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio", — отметили эксперты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом, около 87% продаж автомобилей приходится на машины с бензиновым двигателем, 12% - с дизельным, а менее 1% - с гибридным двигателем. Средний пробег выкупаемых автомобилей составляет 142 000 километров. Наиболее популярными годами выпуска автомобилей, которые передаются на выкуп, являются 2012, 2013, 2014 и 2008 годы, заметили аналитики.Также отмечается, что 35% всех проданных автомобилей за один день - это седаны, 34% - кроссоверы и внедорожники, 20% - хэтчбеки и лифтбеки. Большинство автомобилей (48%) имеют автоматическую коробку передач, 34% - механическую, 10% - роботизированную, а только 8% - вариатор.Ранее сообщалось, что наиболее популярными у россиян стали подержанные автомобили моделей Lada-2107 и Lada-2114 "Самара-2". Кроме того, третье и четвертое место в списке заняли модели Kia Rio и Hyundai Solaris, соответственно.
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россия, авто
Названы три машины с пробегом, которые можно продать за один день
"Сберавто" раскрыл три модели авто с пробегом, которые продаются за один день
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Ряд моделей на российском авторынке возможно продать всего за один день, об этом изданию "Российская газета" сообщили
аналитики сервиса "Сберавто".
"Чаще всего на быструю продажу выставляются автомобили брендов Lada (10% от общего количества авто, переданных в выкуп), Kia (9%) и Hyundai (8%). А самыми часто выкупаемыми моделями являются Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio", — отметили эксперты.
При этом, около 87% продаж автомобилей приходится на машины с бензиновым двигателем, 12% - с дизельным, а менее 1% - с гибридным двигателем. Средний пробег выкупаемых автомобилей составляет 142 000 километров. Наиболее популярными годами выпуска автомобилей, которые передаются на выкуп, являются 2012, 2013, 2014 и 2008 годы, заметили аналитики.
Также отмечается, что 35% всех проданных автомобилей за один день - это седаны, 34% - кроссоверы и внедорожники, 20% - хэтчбеки и лифтбеки. Большинство автомобилей (48%) имеют автоматическую коробку передач, 34% - механическую, 10% - роботизированную, а только 8% - вариатор.
Ранее сообщалось, что наиболее популярными у россиян стали подержанные автомобили моделей Lada-2107 и Lada-2114 "Самара-2". Кроме того, третье и четвертое место в списке заняли модели Kia Rio и Hyundai Solaris, соответственно.
Назван самый популярный у россиян автомобиль с пробегом