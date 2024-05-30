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Доля премиум-сегмента на авторынке России упала до минимума, пишет СМИ

Доля премиум-сегмента на авторынке России упала до минимума, пишет СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Доля премиум-сегмента на авторынке России упала до минимума, пишет СМИ

По результатам апреля 2024 года в России продали 15588 новых автомобилей премиум-класса, сообщает агентство "АВТОСТАТ". | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T14:50+0300

2024-05-30T14:50+0300

2024-05-30T15:47+0300

россия

авторынок

авто

премиальные товары

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. По результатам апреля 2024 года в России продали 15588 новых автомобилей премиум-класса, сообщает агентство "АВТОСТАТ". Так, автомобильные эксперты отмечают, что в апреле текущего года продажи машин премиального сегмента снизились на 18,4 процента в сравнении с мартом. В то же время весь российский авторынок снизился на 6,5 процента.Согласно данным аналитиков, это стало причиной уменьшения доли премиальных автомобилей за месяц на 1,6 процента, что стало минимальным показателем в текущем году.Уточняется, что более половины всем купленных в апреле премиальных машин пришлось на китайские марки. Среди лидеров числятся EXEED, TANK, Lixiang и Voyah, прожажи которых составили 4402, 2409, 2238 и 957 соответственно.Кроме того, в число премиум-марок традиционно попал немецкий BMW.

https://1prime.ru/20240525/avto-848508318.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авторынок, авто, премиальные товары