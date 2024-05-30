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Доля премиум-сегмента на авторынке России упала до минимума, пишет СМИ
Доля премиум-сегмента на авторынке России упала до минимума, пишет СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
Доля премиум-сегмента на авторынке России упала до минимума, пишет СМИ
По результатам апреля 2024 года в России продали 15588 новых автомобилей премиум-класса, сообщает агентство "АВТОСТАТ". | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T14:50+0300
2024-05-30T14:50+0300
2024-05-30T15:47+0300
россия
авторынок
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премиальные товары
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. По результатам апреля 2024 года в России продали 15588 новых автомобилей премиум-класса, сообщает агентство "АВТОСТАТ". Так, автомобильные эксперты отмечают, что в апреле текущего года продажи машин премиального сегмента снизились на 18,4 процента в сравнении с мартом. В то же время весь российский авторынок снизился на 6,5 процента.Согласно данным аналитиков, это стало причиной уменьшения доли премиальных автомобилей за месяц на 1,6 процента, что стало минимальным показателем в текущем году.Уточняется, что более половины всем купленных в апреле премиальных машин пришлось на китайские марки. Среди лидеров числятся EXEED, TANK, Lixiang и Voyah, прожажи которых составили 4402, 2409, 2238 и 957 соответственно.Кроме того, в число премиум-марок традиционно попал немецкий BMW.
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россия, авторынок, авто, премиальные товары
РОССИЯ, Авторынок, Авто, премиальные товары
Доля премиум-сегмента на авторынке России упала до минимума, пишет СМИ
Автостат: доля премиум-сегмента на авторынке РФ достигла минимума в 2024 году
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
По результатам апреля 2024 года в России продали 15588 новых автомобилей премиум-класса, сообщает
агентство "АВТОСТАТ".
Так, автомобильные эксперты отмечают, что в апреле текущего года продажи машин премиального сегмента снизились на 18,4 процента в сравнении с мартом. В то же время весь российский авторынок снизился на 6,5 процента.
Согласно данным аналитиков, это стало причиной уменьшения доли премиальных автомобилей за месяц на 1,6 процента, что стало минимальным показателем в текущем году.
Уточняется, что более половины всем купленных в апреле премиальных машин пришлось на китайские марки. Среди лидеров числятся EXEED, TANK, Lixiang и Voyah, прожажи которых составили 4402, 2409, 2238 и 957 соответственно.
Кроме того, в число премиум-марок традиционно попал немецкий BMW.
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