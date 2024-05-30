https://1prime.ru/20240530/chevrolet-848665552.html

В Россию вернулся недорогой семейный кроссовер Chevrolet Captiva

В Россию вернулся недорогой семейный кроссовер Chevrolet Captiva - 30.05.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся недорогой семейный кроссовер Chevrolet Captiva

В российских автосалонах вновь появился семейный кроссовер Chevrolet Captiva, стоимость которого составляет 2,7 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:00+0300

2024-05-30T11:00+0300

2024-05-30T11:07+0300

россия

авто

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В российских автосалонах вновь появился семейный кроссовер Chevrolet Captiva, стоимость которого составляет 2,7 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Отмечается, что новый автомобиль 2022 года выпуска предлагает частный продавец из Ставрополя, минимальная стоимость автомобиля — 2,7 миллиона рублей. Автомобиль поставляется в хорошей комплектации, включающей такие функции, как электропривод складывания зеркал, камера заднего вида, кожаная отделка салона, люк, бесключевой доступ и система запуска двигателя с кнопки.Конфигурация Premier также включает фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, шторки безопасности, подогрев зеркал и заднего стекла, парктроники, круиз-контроль, атмосферное освещение салона, мультимедийную систему с навигацией и поддержкой Apple CarPlay & Android Auto, а также полноразмерное запасное колесо.Помимо Ставрополя, кроссоверы также доступны в Липецке (за 2 729 000 рублей), Белгороде (за 2 780 000 рублей), Екатеринбурге (за 2 850 000 рублей), Казани (за 2 858 000 рублей), Архангельске (за 2 995 000 рублей) и Астрахани (за 3 090 000 рублей).

https://1prime.ru/20240523/avto-848424501.html

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россия, авто