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"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата
"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата - 30.05.2024, ПРАЙМ
"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата
"Газпром" по итогам 2023 года нарастил добычу нефти и газового конденсата на 6,6%, до 72,38 миллиона тонн, сообщается в отчете эмитента. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T05:33+0300
2024-05-30T05:33+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам 2023 года нарастил добычу нефти и газового конденсата на 6,6%, до 72,38 миллиона тонн, сообщается в отчете эмитента. "По состоянию на 31 декабря 2023 года группой "Газпром" на территории Российской Федерации добыто 72,38 миллиона тонн нефти и газового конденсата", – говорится в отчете. Согласно приложенной таблице, это на 6,6% больше, чем годом ранее – 67,9 миллиона тонн. Отмечается, что увеличение объемов добычи жидких углеводородов в основном связано с реализацией программ эксплуатационного бурения и ввода новых скважин, а также учитывает полную консолидацию объемов добычи организации, которая до сентября 2022 года классифицировалась как совместная операция, в связи с установлением контроля над ней со стороны группы. Добыча природного и попутного газа группы на территории России по итогам прошлого года составила 358,95 миллиарда кубометров. Объемы добычи и их распределение между действующими центрами газодобычи определяются компанией исходя из необходимости обеспечения надежных поставок газа российским потребителям, а также выполнения экспортных обязательств с учетом поступающих заявок на дополнительные объемы, говорится в отчете. Объемы добычи природного и попутного газа ассоциированными организациями и совместными предприятиями в доле, приходящейся на группу "Газпром", в 2023 году соответствуют уровню 2022 года – 30,93 миллиарда кубометров природного и попутного газа (30,66 миллиарда годом ранее) и 17,19 миллиона тонн нефти и газового конденсата (18,29 миллиона в 2022 году). "В отчетном году на динамику объемов добычи жидких углеводородов группой "Газпром", а также ассоциированными организациями и совместными предприятиями продолжила оказывать влияние необходимость соблюдения квоты, установленной Минэнерго России в рамках соглашения "ОПЕК+", – уточняется в отчете.
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газпром, нефть, газ
Энергетика, Газпром, Нефть, Газ
"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата
"Газпром" за 2023 год нарастил добычу нефти и газоконденсата на 6,6%, до 72,38 млн тонн
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам 2023 года нарастил добычу нефти и газового конденсата на 6,6%, до 72,38 миллиона тонн, сообщается в отчете эмитента.
"По состоянию на 31 декабря 2023 года группой "Газпром" на территории Российской Федерации добыто 72,38 миллиона тонн нефти и газового конденсата", – говорится в отчете. Согласно приложенной таблице, это на 6,6% больше, чем годом ранее – 67,9 миллиона тонн.
Отмечается, что увеличение объемов добычи жидких углеводородов в основном связано с реализацией программ эксплуатационного бурения и ввода новых скважин, а также учитывает полную консолидацию объемов добычи организации, которая до сентября 2022 года классифицировалась как совместная операция, в связи с установлением контроля над ней со стороны группы.
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Добыча природного и попутного газа группы на территории России по итогам прошлого года составила 358,95 миллиарда кубометров. Объемы добычи и их распределение между действующими центрами газодобычи определяются компанией исходя из необходимости обеспечения надежных поставок газа российским потребителям, а также выполнения экспортных обязательств с учетом поступающих заявок на дополнительные объемы, говорится в отчете.
Объемы добычи природного и попутного газа ассоциированными организациями и совместными предприятиями в доле, приходящейся на группу "Газпром", в 2023 году соответствуют уровню 2022 года – 30,93 миллиарда кубометров природного и попутного газа (30,66 миллиарда годом ранее) и 17,19 миллиона тонн нефти и газового конденсата (18,29 миллиона в 2022 году).
"В отчетном году на динамику объемов добычи жидких углеводородов группой "Газпром", а также ассоциированными организациями и совместными предприятиями продолжила оказывать влияние необходимость соблюдения квоты, установленной Минэнерго России в рамках соглашения "ОПЕК+", – уточняется в отчете.