https://1prime.ru/20240530/gazprom-848658800.html

"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата

"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Газпром" нарастил добычу нефти и газового конденсата

"Газпром" по итогам 2023 года нарастил добычу нефти и газового конденсата на 6,6%, до 72,38 миллиона тонн, сообщается в отчете эмитента. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T05:33+0300

2024-05-30T05:33+0300

2024-05-30T05:33+0300

энергетика

газпром

нефть

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Газпром" по итогам 2023 года нарастил добычу нефти и газового конденсата на 6,6%, до 72,38 миллиона тонн, сообщается в отчете эмитента. "По состоянию на 31 декабря 2023 года группой "Газпром" на территории Российской Федерации добыто 72,38 миллиона тонн нефти и газового конденсата", – говорится в отчете. Согласно приложенной таблице, это на 6,6% больше, чем годом ранее – 67,9 миллиона тонн. Отмечается, что увеличение объемов добычи жидких углеводородов в основном связано с реализацией программ эксплуатационного бурения и ввода новых скважин, а также учитывает полную консолидацию объемов добычи организации, которая до сентября 2022 года классифицировалась как совместная операция, в связи с установлением контроля над ней со стороны группы. Добыча природного и попутного газа группы на территории России по итогам прошлого года составила 358,95 миллиарда кубометров. Объемы добычи и их распределение между действующими центрами газодобычи определяются компанией исходя из необходимости обеспечения надежных поставок газа российским потребителям, а также выполнения экспортных обязательств с учетом поступающих заявок на дополнительные объемы, говорится в отчете. Объемы добычи природного и попутного газа ассоциированными организациями и совместными предприятиями в доле, приходящейся на группу "Газпром", в 2023 году соответствуют уровню 2022 года – 30,93 миллиарда кубометров природного и попутного газа (30,66 миллиарда годом ранее) и 17,19 миллиона тонн нефти и газового конденсата (18,29 миллиона в 2022 году). "В отчетном году на динамику объемов добычи жидких углеводородов группой "Газпром", а также ассоциированными организациями и совместными предприятиями продолжила оказывать влияние необходимость соблюдения квоты, установленной Минэнерго России в рамках соглашения "ОПЕК+", – уточняется в отчете.

https://1prime.ru/20240513/gazprom-848117980.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, нефть, газ