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ФССП работает в Москве в рамках обращения в доход РФ имущества Хотина
ФССП работает в Москве в рамках обращения в доход РФ имущества Хотина - 30.05.2024, ПРАЙМ
ФССП работает в Москве в рамках обращения в доход РФ имущества Хотина
Судебные приставы ФССП РФ работают в бизнес-центре "Китай-город" в рамках исполнения судебного решения об обращении в доход государства имущества банкира... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T17:54+0300
2024-05-30T17:54+0300
2024-05-30T17:54+0300
россия
фссп
алексей хотин
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Судебные приставы ФССП РФ работают в бизнес-центре "Китай-город" в рамках исполнения судебного решения об обращении в доход государства имущества банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Федеральной службой судебных приставов обеспечивается исполнение судебных решений об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина", - сказали в пресс-службе ведомства. Как передает с места корреспондент РИА Новости, в здании сейчас находятся несколько сотрудников правоохранительных органов. Бизнес-центр продолжает работать.
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россия, фссп, алексей хотин
РОССИЯ, ФССП, Алексей Хотин
ФССП работает в Москве в рамках обращения в доход РФ имущества Хотина
ФССП работает в БЦ в Москве в рамках обращения в доход России имущества Хотина
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Судебные приставы ФССП РФ работают в бизнес-центре "Китай-город" в рамках исполнения судебного решения об обращении в доход государства имущества банкира Алексея Хотина, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Федеральной службой судебных приставов обеспечивается исполнение судебных решений об обращении в доход государства имущества А. Ю. Хотина", - сказали в пресс-службе ведомства.
Как передает с места корреспондент РИА Новости, в здании сейчас находятся несколько сотрудников правоохранительных органов. Бизнес-центр продолжает работать.