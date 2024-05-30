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В МИД высказались о возможности начать переговоры с Украиной
В МИД высказались о возможности начать переговоры с Украиной - 30.05.2024, ПРАЙМ
В МИД высказались о возможности начать переговоры с Украиной
Россия не намерена начинать переговоры с Киевом "под диктовку", она открыта к диалогу только при условии учета ее собственных озабоченностей в сфере... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:44+0300
2024-05-30T12:44+0300
2024-05-30T12:44+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия не намерена начинать переговоры с Киевом "под диктовку", она открыта к диалогу только при условии учета ее собственных озабоченностей в сфере безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".Дипломат выразил признательность Пекину за взвешенную позицию по ситуации на Украине в контексте реализации российской СВО. "Мы оценили хорошо продуманное и выверенное решение китайских партнеров не принимать участие в различных конференциях и форумах по реализации так называемых мирных инициатив Киева", - отметил Руденко.По его словам, Москва приветствует предложение председателя КНР Си Цзиньпина, касающееся созыва международной мирной конференции. При этом должно быть понимание того, что в этом мероприятии будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева, кроме того, "состоится обсуждение всех, а не только одной формулы мира"."Мы никогда не отказывались от переговоров, открыты к ним и сейчас, но делать это будем не под диктовку, а с учетом наших собственных озабоченностей в области безопасности в текущих реалиях", - подчеркнул замглавы МИД.Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев желает начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МИД РФ
В МИД высказались о возможности начать переговоры с Украиной
МИД: Россия не станет начинать переговоры с Украиной "под диктовку"
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Россия не намерена начинать переговоры с Киевом "под диктовку", она открыта к диалогу только при условии учета ее собственных озабоченностей в сфере безопасности, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
Дипломат выразил признательность Пекину за взвешенную позицию по ситуации на Украине в контексте реализации российской СВО. "Мы оценили хорошо продуманное и выверенное решение китайских партнеров не принимать участие в различных конференциях и форумах по реализации так называемых мирных инициатив Киева", - отметил Руденко.
По его словам, Москва приветствует предложение председателя КНР Си Цзиньпина, касающееся созыва международной мирной конференции. При этом должно быть понимание того, что в этом мероприятии будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева, кроме того, "состоится обсуждение всех, а не только одной формулы мира".
"Мы никогда не отказывались от переговоров, открыты к ним и сейчас, но делать это будем не под диктовку, а с учетом наших собственных озабоченностей в области безопасности в текущих реалиях", - подчеркнул замглавы МИД.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев желает начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.