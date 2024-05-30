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Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования
Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования - 30.05.2024, ПРАЙМ
Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования
Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:23+0300
2024-05-30T10:36+0300
россия
льготное кредитование
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев."Без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать с учетом текущей ставки высокие темпы этой инфраструктуры (сети фиксированной и мобильной связи - ред.). Как часть индустрии льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных", - заявил Шадаев на II федеральной конференции "Телеком: перезагрузка".
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россия, льготное кредитование
РОССИЯ, льготное кредитование
10:23 30.05.2024 (обновлено: 10:36 30.05.2024)
 
Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования

Шадаев: нужно распространить льготное кредитование на строительство ЦОД

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев.
"Без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать с учетом текущей ставки высокие темпы этой инфраструктуры (сети фиксированной и мобильной связи - ред.). Как часть индустрии льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных", - заявил Шадаев на II федеральной конференции "Телеком: перезагрузка".
 
РОССИЯльготное кредитование
 
 
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