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Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования

Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования - 30.05.2024, ПРАЙМ

Минцифры предложили расширить сферу льготного кредитования

Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:23+0300

2024-05-30T10:23+0300

2024-05-30T10:36+0300

россия

льготное кредитование

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Минцифры РФ предлагает распространить льготное кредитование на строительство центров обработки данных, сказал глава министерства Максут Шадаев."Без льготных кредитов операторы не смогут поддерживать с учетом текущей ставки высокие темпы этой инфраструктуры (сети фиксированной и мобильной связи - ред.). Как часть индустрии льготные кредиты также мы предлагаем распространить на строительство центров обработки данных", - заявил Шадаев на II федеральной конференции "Телеком: перезагрузка".

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россия, льготное кредитование