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Готовятся к войне. Поляки задумали использовать мины на полную катушку
Готовятся к войне. Поляки задумали использовать мины на полную катушку - 30.05.2024, ПРАЙМ
Готовятся к войне. Поляки задумали использовать мины на полную катушку
Польше следует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Таким мнением с изданием Defence 24 поделился депутат Сейма Михал Дворчик. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:13+0300
2024-05-30T15:13+0300
2024-05-30T15:13+0300
вооружения
польша
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оружие
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ВАРШАВА, 30 мая - ПРАЙМ. Польше следует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Таким мнением с изданием Defence 24 поделился депутат Сейма Михал Дворчик.По мнению политика, выход из конвенции позволит Польше нарастить производство мин, увеличить их запасы и в случае необходимости использовать их в конфликте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если Польша хочет серьезно подготовиться к обороне, она должна денонсировать Оттавский договор 1997 года, запрещающий производство, хранение и использование противопехотных мин", — сказал Дворчик.Политик отметил, что преимущество мин заключается в их низкой стоимости, эффективности. Кроме того, польские предприятия смогут в ускоренном режиме начать их производство. По этой причине, Варшава должна учитывать этот фактор при подготовке к столкновению с Россией.Дворчик заключил, что Варшава будет ориентироваться на использование и изготовление именно дешевых мин, которых для защиты границы потребуется около миллиона штук. А выход из конвенции будет только во благо Польше, так как страна сможет защитить своих граждан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, мины, оружие
Вооружения, ПОЛЬША, мины, оружие
Готовятся к войне. Поляки задумали использовать мины на полную катушку
Политик Дворчик: Польше нужно выйти из конвенции о запрете противопехотных мин
ВАРШАВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Польше следует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Таким мнением с изданием Defence 24 поделился
депутат Сейма Михал Дворчик.
По мнению политика, выход из конвенции позволит Польше нарастить производство мин, увеличить их запасы и в случае необходимости использовать их в конфликте.
"Если Польша хочет серьезно подготовиться к обороне, она должна денонсировать Оттавский договор 1997 года, запрещающий производство, хранение и использование противопехотных мин", — сказал Дворчик.
Политик отметил, что преимущество мин заключается в их низкой стоимости, эффективности. Кроме того, польские предприятия смогут в ускоренном режиме начать их производство. По этой причине, Варшава должна учитывать этот фактор при подготовке к столкновению с Россией.
Дворчик заключил, что Варшава будет ориентироваться на использование и изготовление именно дешевых мин, которых для защиты границы потребуется около миллиона штук. А выход из конвенции будет только во благо Польше, так как страна сможет защитить своих граждан.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Сбивать российские ракеты? Польша отказалась размахивать саблей ради Киева