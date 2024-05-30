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Готовятся к войне. Поляки задумали использовать мины на полную катушку

Готовятся к войне. Поляки задумали использовать мины на полную катушку - 30.05.2024, ПРАЙМ

Готовятся к войне. Поляки задумали использовать мины на полную катушку

Польше следует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Таким мнением с изданием Defence 24 поделился депутат Сейма Михал Дворчик. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T15:13+0300

2024-05-30T15:13+0300

2024-05-30T15:13+0300

вооружения

польша

мины

оружие

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ВАРШАВА, 30 мая - ПРАЙМ. Польше следует выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Таким мнением с изданием Defence 24 поделился депутат Сейма Михал Дворчик.По мнению политика, выход из конвенции позволит Польше нарастить производство мин, увеличить их запасы и в случае необходимости использовать их в конфликте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если Польша хочет серьезно подготовиться к обороне, она должна денонсировать Оттавский договор 1997 года, запрещающий производство, хранение и использование противопехотных мин", — сказал Дворчик.Политик отметил, что преимущество мин заключается в их низкой стоимости, эффективности. Кроме того, польские предприятия смогут в ускоренном режиме начать их производство. По этой причине, Варшава должна учитывать этот фактор при подготовке к столкновению с Россией.Дворчик заключил, что Варшава будет ориентироваться на использование и изготовление именно дешевых мин, которых для защиты границы потребуется около миллиона штук. А выход из конвенции будет только во благо Польше, так как страна сможет защитить своих граждан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240528/polsha-848606048.html

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польша, мины, оружие