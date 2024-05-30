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СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги - 30.05.2024, ПРАЙМ
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СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги - 30.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги
На Украине отказались от идеи предоставлять бронь сотрудникам от мобилизации при условии уплаты определенной суммы, сообщает РБК-Украина. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T14:05+0300
2024-05-30T14:05+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. На Украине отказались от идеи предоставлять бронь сотрудникам от мобилизации при условии уплаты определенной суммы, сообщает РБК-Украина."Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был генштаб. Но пять миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", — цитирует газета источник в офисе Зеленского.Верховная Рада рассматривала предложение о плате в размере 20 000 гривен (почти 508 долларов) в месяц, чтобы освободить работников от призыва. Однако Генштаб Вооруженных Сил Украины настоятельно против этого предложения, считая его неспособным решить проблему нехватки личного состава. Кроме того, в обществе инициатива воспринимается как официальный откуп от мобилизации.Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая, требуя от всех призывников обновить свои данные в военкомате. Они также должны всегда иметь с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию.
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украина, мобилизация
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация
14:05 30.05.2024
 
СМИ: на Украине отказались от идеи давать бронь от мобилизации за деньги

РБК-Украина: на Украине не будут давать бронь от мобилизации за деньги

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. На Украине отказались от идеи предоставлять бронь сотрудникам от мобилизации при условии уплаты определенной суммы, сообщает РБК-Украина.
"Сейчас от идеи экономического бронирования отказались вообще, потому что категорически против был генштаб. Но пять миллиардов долларов, которые из-за этого не попадут в бюджет, надо чем-то покрыть. Думаю, рост налогов частично решит эту проблему", — цитирует газета источник в офисе Зеленского.
Верховная Рада рассматривала предложение о плате в размере 20 000 гривен (почти 508 долларов) в месяц, чтобы освободить работников от призыва. Однако Генштаб Вооруженных Сил Украины настоятельно против этого предложения, считая его неспособным решить проблему нехватки личного состава. Кроме того, в обществе инициатива воспринимается как официальный откуп от мобилизации.
Закон об усилении мобилизации вступил в силу 18 мая, требуя от всех призывников обновить свои данные в военкомате. Они также должны всегда иметь с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию.
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