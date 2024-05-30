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В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК - 30.05.2024, ПРАЙМ
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В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК
В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК - 30.05.2024, ПРАЙМ
В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК
Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из 38 проверенных марках мороженого, сообщает издание РБК, ссылаясь на материалы организации. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:42+0300
2024-05-30T10:46+0300
россия
мороженое
роскачество
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из 38 проверенных марках мороженого, сообщает издание РБК, ссылаясь на материалы организации.Так, согласно информации Роскачества, этими марками стали пломбир "Мишка на полюсе" казахстанской компании "Шин Лайн" и мороженое "Ермолино". По словам представителей организации, подобная ситуация может случиться, если продукты для изготовления мороженого не подвергаются термической обработке. Кроме того, Роскачество зафиксировало случаи замены молочного жира растительным. Так, в мороженом "Как раньше", "Ля Ля Фам" и "Филевское" был обнаружен фитостерин и сниженное количество молочного жира, которое заметно уступает установленным нормам.Сообщается, что в таких марках, как "Вкусландия" и "Ленинградское" замечено отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что свидетельствует о подмене молочного жира растительным или животным жирами. В этой связи такое мороженое можно считать фальсификатом.
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россия, мороженое, роскачество
РОССИЯ, мороженое, Роскачество
10:42 30.05.2024 (обновлено: 10:46 30.05.2024)
 
В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК

РБК: Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень мороженого в ГУМе
День мороженого в ГУМе - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из 38 проверенных марках мороженого, сообщает издание РБК, ссылаясь на материалы организации.
Так, согласно информации Роскачества, этими марками стали пломбир "Мишка на полюсе" казахстанской компании "Шин Лайн" и мороженое "Ермолино". По словам представителей организации, подобная ситуация может случиться, если продукты для изготовления мороженого не подвергаются термической обработке.
Кроме того, Роскачество зафиксировало случаи замены молочного жира растительным. Так, в мороженом "Как раньше", "Ля Ля Фам" и "Филевское" был обнаружен фитостерин и сниженное количество молочного жира, которое заметно уступает установленным нормам.
Сообщается, что в таких марках, как "Вкусландия" и "Ленинградское" замечено отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что свидетельствует о подмене молочного жира растительным или животным жирами. В этой связи такое мороженое можно считать фальсификатом.
Производственная линия по изготовлению пломбира в вафельных стаканчиках - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2024
Продажи мороженого в России выросли почти на треть
28 мая, 05:47
 
РОССИЯмороженоеРоскачество
 
 
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