https://1prime.ru/20240530/morozhenoe-848664958.html
В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК
В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК - 30.05.2024, ПРАЙМ
В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК
Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из 38 проверенных марках мороженого, сообщает издание РБК, ссылаясь на материалы организации. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T10:42+0300
2024-05-30T10:42+0300
2024-05-30T10:46+0300
россия
мороженое
роскачество
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из 38 проверенных марках мороженого, сообщает издание РБК, ссылаясь на материалы организации.Так, согласно информации Роскачества, этими марками стали пломбир "Мишка на полюсе" казахстанской компании "Шин Лайн" и мороженое "Ермолино". По словам представителей организации, подобная ситуация может случиться, если продукты для изготовления мороженого не подвергаются термической обработке. Кроме того, Роскачество зафиксировало случаи замены молочного жира растительным. Так, в мороженом "Как раньше", "Ля Ля Фам" и "Филевское" был обнаружен фитостерин и сниженное количество молочного жира, которое заметно уступает установленным нормам.Сообщается, что в таких марках, как "Вкусландия" и "Ленинградское" замечено отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что свидетельствует о подмене молочного жира растительным или животным жирами. В этой связи такое мороженое можно считать фальсификатом.
https://1prime.ru/20240528/morozhenoe-848582142.html
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россия, мороженое, роскачество
РОССИЯ, мороженое, Роскачество
В российском мороженом нашли кишечную палочку, пишет РБК
РБК: Роскачество нашло в мороженом кишечную палочку и фитостерин
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Роскачество обнаружило кишечную палочку в двух из 38 проверенных марках мороженого, сообщает
издание РБК, ссылаясь на материалы организации.
Так, согласно информации Роскачества, этими марками стали пломбир "Мишка на полюсе" казахстанской компании "Шин Лайн" и мороженое "Ермолино". По словам представителей организации, подобная ситуация может случиться, если продукты для изготовления мороженого не подвергаются термической обработке.
Кроме того, Роскачество зафиксировало случаи замены молочного жира растительным. Так, в мороженом "Как раньше", "Ля Ля Фам" и "Филевское" был обнаружен фитостерин и сниженное количество молочного жира, которое заметно уступает установленным нормам.
Сообщается, что в таких марках, как "Вкусландия" и "Ленинградское" замечено отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что свидетельствует о подмене молочного жира растительным или животным жирами. В этой связи такое мороженое можно считать фальсификатом.
Продажи мороженого в России выросли почти на треть