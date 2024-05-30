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"Нам не все показывают": в США восхитились российскими средствами РЭБ

"Нам не все показывают": в США восхитились российскими средствами РЭБ - 30.05.2024, ПРАЙМ

"Нам не все показывают": в США восхитились российскими средствами РЭБ

Россия обладает самыми эффективными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире. Именно они помогают отразить большую часть атак западных управляемых ракет и | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:05+0300

2024-05-30T11:05+0300

2024-05-30T11:05+0300

спецоперация на украине

рэб

поставки вооружения

вооружение

ракета

himars

ракеты atacms

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Россия обладает самыми эффективными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в мире. Именно они помогают отразить большую часть атак западных управляемых ракет и беспилотников, поступающих на вооружение ВСУ, пишет Military Watch Magazine со ссылкой на мнение бывшего офицера Минобороны США Пайна.Он считает, что российские системы обладают самыми мощными глушителями GPS-сигналов и радиочастот среди аналогов, что делает их по-настоящему уникальными. Это доказано на поле боя: 90 процентов беспилотников и ракет, поставляемых Западом Украине, просто не попадают в цель, особенно это касается HIMARS.Вероятно, российские глушители сохранят эффективность и против ракет ATACMS увеличенной дальности, поставки которых начали США, добавил Пайн. Справедливо это для американских систем ПВО, включая ракеты Patriot и Hawk, что поможет России сохранить и усилить преимущество в небе над Украиной, полагает военный.Издание напоминает, что Россия вплотную занималась средствами РЭБ еще с момента распада СССР. Именно на эти системы делали ставку для компенсации утраты паритета с НАТО в некоторых областях. Однако преимущество в радиоэлектронной войне на украинском театре военных действий сочетается с весомым превосходством в обычных вооружениях. Это породило мнение, что самые передовые средства РЭБ Россия даже не пускает в дело, дабы избежать утечки информации о них на Запад.Около полугода назад США полностью прекратили поставки на Украину управляемых артиллерийских снарядов системы Excalibur, признав их неэффективными против российских систем РЭБ. Военные чиновники Украины сетовали и на неэффективность HIMARS.Все это подрывает возможности ВСУ по координации и сбору разведданных с помощью беспилотников – возможности предоставленной Пентагоном системы Starlink стремительно падают. Этот сбой может означать тактическую уязвимость Украины в конфликте и поднимает вопрос об эффективности самой Starlink против столь технически продвинутого противника, делает вывод издание.Вышедшие после апрельского заседания ЦБ данные указывают на более проинфляционную картину, что предполагает более длительный период удержания ставки на высоком уровне и не исключает ее повышения, хотя в базовом сценарии эксперты "Финама" такой вариант не рассматривают. Впрочем, аналитики полагают, что вероятность повышения ставки до 17% все же есть, более сильное повышение пока не прогнозируют. Снижение ключевой ставки, если и произойдет, то не ранее конца года, в октябре-декабре.

https://1prime.ru/20240515/reb-848190246.html

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рэб, поставки вооружения, вооружение, ракета, himars, ракеты atacms