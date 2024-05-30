https://1prime.ru/20240530/pentagon-848690013.html

Пентагон обещал уведомить о смене позиции США по атакам Киева по РФ

Пентагон обещал уведомить о смене позиции США по атакам Киева по РФ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Пентагон обещал уведомить о смене позиции США по атакам Киева по РФ

Позиция США по применению Киевом американского оружия в конфликте с РФ осталась неизменной, если в Вашингтоне передумают, то дадут знать, заявила заместитель... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T23:12+0300

2024-05-30T23:12+0300

2024-05-30T23:12+0300

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ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Позиция США по применению Киевом американского оружия в конфликте с РФ осталась неизменной, если в Вашингтоне передумают, то дадут знать, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. В среде западных союзников Украины продолжаются дебаты на тему допустимости использования передаваемого оружия для ударов по территории России. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне. "Такова наша политика, и ничего не изменилось. С самого начала (боевых действий - ред.) мы всегда говорили, что помощь в области безопасности, которую мы предоставляем Украине, предназначена для использования внутри Украины. Если что-то изменится, мы, конечно, дадим вам знать", — сказала Сингх в ходе брифинга. При этом газета New York Times ранее писала, что американский президент Джо Байден все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов ВСУ вглубь территории России. "Мы не поощряем атаки внутри России и не содействуем им", — заверила представитель американского оборонного ведомства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240530/yadernoe-oruzhie-848689063.html

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сша, пентагон, украина