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Раскрыто, в каких отраслях не оплачивается работа в выходной

Раскрыто, в каких отраслях не оплачивается работа в выходной - 30.05.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, в каких отраслях не оплачивается работа в выходной

Работу в выходной не компенсируют ни отгулом, ни дополнительной оплатой в сферах без режима занятости, скрыть же переработки сотрудника сложно в сферах с... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T12:51+0300

2024-05-30T12:51+0300

2024-05-30T12:51+0300

россия

зарплата

работа в выходные

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Работу в выходной не компенсируют ни отгулом, ни дополнительной оплатой в сферах без режима занятости, скрыть же переработки сотрудника сложно в сферах с посменной занятостью – в торговле и строительстве, рассказала РИА Новости эксперт Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина. "По моему мнению, часто работа в выходной день не компенсируется в тех отраслях, где нет режима занятости, так как практически невозможно отделить переработку от низкой производительности работника, которая приводит к росту рабочего времени", - сказала Лопатина. Она считает, что сегодня в условиях дефицита кадров особенно повышается риск сверхурочной занятости в целом. Работодатели увеличивают нагрузку, избегая снижения производительности труда. "Согласно экономике труда, в ответ на рост заработной платы люди предпочитают больше работать лишь до определенного уровня, а после, наоборот, сокращать рабочее время (кривая индивидуального предложения труда). Простым языком, те работники, для которых актуален рост дохода, выберут компенсацию, а другие, напротив, предпочтут отгул", - объяснила эксперт. Лопатина отметила, что такая закономерность соблюдается в сферах, где нет возможности "замаскировать" работу в выходной день под личную инициативу работника – якобы он не успел выполнить рабочие обязанности в рабочее время. Например, это отрасли с посменным режимом работы (торговля, строительство). Ранее "Известия" сообщили, что Минтруд подготовил поправки в Трудовой кодекс об обязательной оплате неиспользованных отгулов за работу в выходные или праздничные дни при увольнении сотрудника. Отмечается, что изменения могут вступить в силу с марта 2025 года.

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россия, зарплата, работа в выходные