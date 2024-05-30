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В СФ призвали создать оператора для контроля расписания Севморпути

В СФ призвали создать оператора для контроля расписания Севморпути - 30.05.2024, ПРАЙМ

В СФ призвали создать оператора для контроля расписания Севморпути

Необходимо создать оператора, который контролировал бы расписание для перевозок по Северному морскому пути, сообщила журналистам член комитета Совета Федерации... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T10:38+0300

2024-05-30T10:38+0300

2024-05-30T10:38+0300

севморпуть

совфед

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая – ПРАЙМ. Необходимо создать оператора, который контролировал бы расписание для перевозок по Северному морскому пути, сообщила журналистам член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева."Здесь, во-первых, необходимо жесткое расписание по Северному морскому пути. Покупатель же не должен есть рыбу только в сезон, у него должен быть выбор. А если будет жесткое расписание, то нам обязательно нужен и оператор по Северному морскому пути. А также, мне кажется, у нас сегодня нет флота, который может перевести грузы, допустим, в Санкт-Петербург или Архангельск, нет ледоколов, которые могут круглогодично работать по Северному морскому пути, нет причалов, к которым могут приставать большие пароходы", - сообщила Талабаева на площадке "Морского конгресса", проходящего во Владивостоке.По ее словам, также на Дальнем Востоке нет емкостей, которые могут хранить рыбопродукцию, чтобы она круглогодично поступала в центральные регионы страны.Первый "Морской конгресс - Дальний Восток" стартовал в четверг на острове Русском во Владивостоке. В мероприятии, по данным властей Приморья, принимают участие более 1,2 тысячи человек из России, Китая, Республики Корея, Индии, Казахстана и Белоруссии.

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севморпуть, совфед