https://1prime.ru/20240530/skoda-848667514.html
Россиянам привезли новую Skoda с неубиваемым мотором
Россиянам привезли новую Skoda с неубиваемым мотором - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам привезли новую Skoda с неубиваемым мотором
Российские дилеры привезли из Китая абсолютно новый компактный кроссовер Skoda Kamiq, который обойдется в 2,87 миллиона рублей, передают "Автоновости дня". | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:42+0300
2024-05-30T11:42+0300
2024-05-30T12:54+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Российские дилеры привезли из Китая абсолютно новый компактный кроссовер Skoda Kamiq, который обойдется в 2,87 миллиона рублей, передают "Автоновости дня".Отмечается, что автомобиль доступен в комплектации Comfort и оснащен кожаным салоном, датчиками света и дождя, мультимедийной системой с ЖК-дисплеем, Bluetooth и навигацией, климат-контролем, камерой заднего вида и парктроником, мульти-рулем, люком и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.Официальный дилер Hyundai в Воронеже также предлагает два варианта Karoq: один в той же комплектации Comfort за 2 880 000 рублей и второй - Kamiq GT с спортивным обвесом и оригинальным декором в салоне за 3 080 000 рублей.У всех моделей одинаковый 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и передний привод.В издании подчеркнули, что официально представленные в России китайские автомобили обычно стоят дороже, чем самый доступный "китайский" Kamiq. Так, Jetour Dashing стоит 2 839 900 рублей, Omoda C5 - 2 949 900 рублей и обновленный Geely Coolray - 2 719 990 рублей.
https://1prime.ru/20240528/volkswagen-848592271.html
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россия, авто, skoda
Россиянам привезли новую Skoda с неубиваемым мотором
"Автоновости дня": в России начались продажи новой Skoda Kamiq от 2,87 млн руб
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ.
Российские дилеры привезли из Китая абсолютно новый компактный кроссовер Skoda Kamiq, который обойдется в 2,87 миллиона рублей, передают
"Автоновости дня".
Отмечается, что автомобиль доступен в комплектации Comfort и оснащен кожаным салоном, датчиками света и дождя, мультимедийной системой с ЖК-дисплеем, Bluetooth и навигацией, климат-контролем, камерой заднего вида и парктроником, мульти-рулем, люком и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.
Официальный дилер Hyundai в Воронеже также предлагает два варианта Karoq: один в той же комплектации Comfort за 2 880 000 рублей и второй - Kamiq GT с спортивным обвесом и оригинальным декором в салоне за 3 080 000 рублей.
У всех моделей одинаковый 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и передний привод.
В издании подчеркнули, что официально представленные в России китайские автомобили обычно стоят дороже, чем самый доступный "китайский" Kamiq. Так, Jetour Dashing стоит 2 839 900 рублей, Omoda C5 - 2 949 900 рублей и обновленный Geely Coolray - 2 719 990 рублей.
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