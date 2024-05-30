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США и Германия предали Украину: польский генерал пожаловался на Запад
США и Германия предали Украину: польский генерал пожаловался на Запад - 30.05.2024, ПРАЙМ
США и Германия предали Украину: польский генерал пожаловался на Запад
Решение США и Германии запретить Украине наносить удары по России западным оружием сродни предательству, заявил в беседе с изданием Wirtualna Polska генерал... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T12:19+0300
2024-05-30T12:19+0300
2024-05-30T12:37+0300
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Решение США и Германии запретить Украине наносить удары по России западным оружием сродни предательству, заявил в беседе с изданием Wirtualna Polska генерал Вальдемар Скшипчак.Как отмечается, Украина несколько раз наносила удары по территории России западным оружием, используя поставляемые Берлином ракетные системы Patriot. Как пишет Bild, украинцам остается только наблюдать, как российские бомбардировщики выпускают ракеты и уходят в воздушное пространство своей страны.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению Скшипчака, украинцы должны иметь право на ответные удары, а нынешний способ ведения войны просто несправедлив."Военные действия — это обмен ударами. Нынешний подход лишает украинцев права на оборону, и в этом проявляется огромное лицемерие американцев и немцев, которые, вероятно, таким образом хотят заставить Украину пойти на уступки, но этот подход является для меня абсолютно пораженческим и об этом нужно сказать четко и ясно", — заявил генерал.Большинство систем и вооружений дальнего радиуса действия были получены Киевом из США, которые вместе с Германией навязывают Украине определенные ограничения в их использовании.По словам Скшипчака, американская и немецкая позиция не может быть оправдана страхом перед ядерным ответом России."Когда русским разрешено все, а Украина лишена возможности нанести ответный удар, уничтожить российскую инфраструктуру, их запасы, логистические центры, это уже на грани предательства. Каково реальное политическое обоснование такой позиции? Военного обоснования нет. В военном отношении украинцы имеют право на оборону", — считает генерал.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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всу, польша, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, ПОЛЬША, УКРАИНА
США и Германия предали Украину: польский генерал пожаловался на Запад
Генерал Скшипчак: запретив удары по России, США и Германия предают союзников
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ.
Решение США и Германии запретить Украине наносить удары по России западным оружием сродни предательству, заявил в беседе с изданием Wirtualna Polska
генерал Вальдемар Скшипчак.
Как отмечается, Украина несколько раз наносила удары по территории России западным оружием, используя поставляемые Берлином ракетные системы Patriot. Как пишет Bild, украинцам остается только наблюдать, как российские бомбардировщики выпускают ракеты и уходят в воздушное пространство своей страны.
По мнению Скшипчака, украинцы должны иметь право на ответные удары, а нынешний способ ведения войны просто несправедлив.
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"Военные действия — это обмен ударами. Нынешний подход лишает украинцев права на оборону, и в этом проявляется огромное лицемерие американцев и немцев, которые, вероятно, таким образом хотят заставить Украину пойти на уступки, но этот подход является для меня абсолютно пораженческим и об этом нужно сказать четко и ясно", — заявил генерал.
Большинство систем и вооружений дальнего радиуса действия были получены Киевом из США, которые вместе с Германией навязывают Украине определенные ограничения в их использовании.
По словам Скшипчака, американская и немецкая позиция не может быть оправдана страхом перед ядерным ответом России.
"Когда русским разрешено все, а Украина лишена возможности нанести ответный удар, уничтожить российскую инфраструктуру, их запасы, логистические центры, это уже на грани предательства. Каково реальное политическое обоснование такой позиции? Военного обоснования нет. В военном отношении украинцы имеют право на оборону", — считает генерал.