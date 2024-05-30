https://1prime.ru/20240530/ssha-848673182.html
США обеспокоены атаками ВСУ на объекты в России, пишет WP
США обеспокоены атаками ВСУ на объекты в России, пишет WP - 30.05.2024, ПРАЙМ
США обеспокоены атаками ВСУ на объекты в России, пишет WP
Попытки ВСУ нанести удар по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении вызвали беспокойство в США, Вашингтон опасается дестабилизации... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T13:06+0300
2024-05-30T13:06+0300
2024-05-30T13:06+0300
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ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Попытки ВСУ нанести удар по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении вызвали беспокойство в США, Вашингтон опасается дестабилизации обстановки. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным. По словам собеседника издания, недавние атаки Киева на объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах на территории России нанесут ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой."Эти объекты не вовлечены в поддержку России в военных действиях против Украины. Но они являются чувствительным местами, поскольку Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США", - пояснил он.Ранее США уже выражали обеспокоенность нападением Вооруженных сил Украины на объекты на российской территории. Об этом писала газета Financial Times. Отмечалось, что Вашингтон призвал Киев остановитьатаки на российские энергетические объекты, предупредив, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть.
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сша, всу, россия
Спецоперация на Украине, США, ВСУ, РОССИЯ
США обеспокоены атаками ВСУ на объекты в России, пишет WP
WP: США обеспокоены атаками ВСУ на системы оповещения о ракетном нападении РФ
ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ.
Попытки ВСУ нанести удар по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении вызвали беспокойство в США, Вашингтон опасается дестабилизации обстановки. Об этом пишет газета Washington Post
со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным.
По словам собеседника издания, недавние атаки Киева на объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах на территории России нанесут ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой.
"Эти объекты не вовлечены в поддержку России в военных действиях против Украины. Но они являются чувствительным местами, поскольку Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США", - пояснил он.
Ранее США уже выражали обеспокоенность нападением Вооруженных сил Украины на объекты на российской территории. Об этом писала газета Financial Times. Отмечалось, что Вашингтон призвал Киев остановитьатаки на российские энергетические объекты, предупредив, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть.
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