https://1prime.ru/20240530/ssha-848673182.html

США обеспокоены атаками ВСУ на объекты в России, пишет WP

США обеспокоены атаками ВСУ на объекты в России, пишет WP - 30.05.2024, ПРАЙМ

США обеспокоены атаками ВСУ на объекты в России, пишет WP

Попытки ВСУ нанести удар по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении вызвали беспокойство в США, Вашингтон опасается дестабилизации... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T13:06+0300

2024-05-30T13:06+0300

2024-05-30T13:06+0300

спецоперация на украине

сша

всу

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/81913/09/819130924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f6d0934a9b2ef165c9b914c2d7cefe8.jpg

ВАШИНГТОН, 30 мая - ПРАЙМ. Попытки ВСУ нанести удар по российским системам раннего оповещения о ракетном нападении вызвали беспокойство в США, Вашингтон опасается дестабилизации обстановки. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться неназванным. По словам собеседника издания, недавние атаки Киева на объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах на территории России нанесут ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой."Эти объекты не вовлечены в поддержку России в военных действиях против Украины. Но они являются чувствительным местами, поскольку Россия может посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, способными снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против США", - пояснил он.Ранее США уже выражали обеспокоенность нападением Вооруженных сил Украины на объекты на российской территории. Об этом писала газета Financial Times. Отмечалось, что Вашингтон призвал Киев остановитьатаки на российские энергетические объекты, предупредив, что такие действия могут привести к росту мировых цен на нефть.

https://1prime.ru/20240530/tramp-848662521.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, всу, россия