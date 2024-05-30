https://1prime.ru/20240530/svo-848683504.html

Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места

Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места - 30.05.2024, ПРАЙМ

Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места

В конечном итоге все встанет на свои места, заявил президент России Владимир Путин, комментируя завершение СВО. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T17:23+0300

2024-05-30T17:23+0300

2024-05-30T17:41+0300

спецоперация на украине

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. В конечном итоге все встанет на свои места, заявил президент России Владимир Путин, комментируя завершение СВО.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства 30 мая встретился с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Во время встречи семья из Донецка сказала, что было бы легче, если бы они в 2014 году знали, что ДНР присоединится к России и когда закончится спецоперация."Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места - в жизни, в деле", - ответил президент.Награждение проходило накануне Международного дня защиты детей. В 1949 году в Париже конгресс Международной демократической федерации женщин утвердил дату праздника 1 июня. Первый международный день защиты детей отмечался в 1950-м году.

https://1prime.ru/20240530/kadyrov-848679063.html

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владимир путин, россия