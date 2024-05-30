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На Украине ввели новый штраф для военнообязанных - 30.05.2024, ПРАЙМ
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На Украине ввели новый штраф для военнообязанных
На Украине ввели новый штраф для военнообязанных - 30.05.2024, ПРАЙМ
На Украине ввели новый штраф для военнообязанных
Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:18+0300
2024-05-30T15:56+0300
спецоперация на украине
украина
штраф
мобилизация
мобилизация на украине
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин. "Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (военкомата – ред.) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысячи гривен", — приводит слова Истомина украинское издание "Страна". Отмечается, что норма вступила в силу 18 мая 2024 года, и за ее невыполнение предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен.В начале мая Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение "мобилизационных правил". 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Он призывает военнообязанных в течение двух месяцев обновить свои данные в военкомате, явившись лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной даже если призывник ее не видел, датой вручения считается дата, когда в документ был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Уклонистов могут лишить прав. Сроки демобилизации не прописаны, эту норму из документа изъяли, что вызвало негодование депутатов.
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украина, штраф, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, штраф, мобилизация, мобилизация на Украине
15:18 30.05.2024 (обновлено: 15:56 30.05.2024)
 
На Украине ввели новый штраф для военнообязанных

На Украине будут штрафовать граждан за отсутствие при себе военного билета

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин.
"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (военкомата – ред.) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысячи гривен", — приводит слова Истомина украинское издание "Страна".
Отмечается, что норма вступила в силу 18 мая 2024 года, и за ее невыполнение предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен.
В начале мая Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение "мобилизационных правил".
18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Он призывает военнообязанных в течение двух месяцев обновить свои данные в военкомате, явившись лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной даже если призывник ее не видел, датой вручения считается дата, когда в документ был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Вашингтон, США
В США заявили о бесполезности российских активов для Украины
13:51
Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Уклонистов могут лишить прав. Сроки демобилизации не прописаны, эту норму из документа изъяли, что вызвало негодование депутатов.
 
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