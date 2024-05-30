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На Украине ввели новый штраф для военнообязанных

На Украине ввели новый штраф для военнообязанных - 30.05.2024, ПРАЙМ

На Украине ввели новый штраф для военнообязанных

Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T15:18+0300

2024-05-30T15:18+0300

2024-05-30T15:56+0300

спецоперация на украине

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мобилизация

мобилизация на украине

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин. "Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (военкомата – ред.) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысячи гривен", — приводит слова Истомина украинское издание "Страна". Отмечается, что норма вступила в силу 18 мая 2024 года, и за ее невыполнение предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен.В начале мая Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение "мобилизационных правил". 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Он призывает военнообязанных в течение двух месяцев обновить свои данные в военкомате, явившись лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной даже если призывник ее не видел, датой вручения считается дата, когда в документ был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Уклонистов могут лишить прав. Сроки демобилизации не прописаны, эту норму из документа изъяли, что вызвало негодование депутатов.

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