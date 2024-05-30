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На Украине ввели новый штраф для военнообязанных
На Украине ввели новый штраф для военнообязанных - 30.05.2024, ПРАЙМ
На Украине ввели новый штраф для военнообязанных
Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T15:18+0300
2024-05-30T15:18+0300
2024-05-30T15:56+0300
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин. "Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (военкомата – ред.) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысячи гривен", — приводит слова Истомина украинское издание "Страна". Отмечается, что норма вступила в силу 18 мая 2024 года, и за ее невыполнение предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен.В начале мая Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение "мобилизационных правил". 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Он призывает военнообязанных в течение двух месяцев обновить свои данные в военкомате, явившись лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной даже если призывник ее не видел, датой вручения считается дата, когда в документ был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Уклонистов могут лишить прав. Сроки демобилизации не прописаны, эту норму из документа изъяли, что вызвало негодование депутатов.
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украина, штраф, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, штраф, мобилизация, мобилизация на Украине
На Украине ввели новый штраф для военнообязанных
На Украине будут штрафовать граждан за отсутствие при себе военного билета
МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Военнообязанные, не имеющие при себе военно-учетного документа, могут быть оштрафованы на сумму до 25,5 тысячи гривен (около 627 долларов), сообщил представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин.
"Граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования (военкомата – ред.) или полицейского. Эта норма вступила в силу 18 мая этого года, и за невыполнение предусмотрено наложение штрафа от 17 тысяч (418 долларов) до 25,5 тысячи гривен", — приводит слова Истомина украинское издание "Страна".
Отмечается, что норма вступила в силу 18 мая 2024 года, и за ее невыполнение предусмотрен штраф от 17 до 25 тысяч гривен.
В начале мая Рада приняла законопроект, увеличивающий штрафы за нарушение "мобилизационных правил".
18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Он призывает военнообязанных в течение двух месяцев обновить свои данные в военкомате, явившись лично или зарегистрировавшись в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной даже если призывник ее не видел, датой вручения считается дата, когда в документ был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
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Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Уклонистов могут лишить прав. Сроки демобилизации не прописаны, эту норму из документа изъяли, что вызвало негодование депутатов.