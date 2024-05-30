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Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ
Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ - 30.05.2024, ПРАЙМ
Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ
Североатлантический альянс планирует взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T16:39+0300
2024-05-30T16:39+0300
2024-05-30T16:46+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс планирует взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы обсудим, как НАТО может играть большую роль в координации поставок военной поддержки и военной подготовке, чтобы минимизировать допущенные ранее промахи и задержки в поставках", — сказал он.По словам Столтенберга, он также выступил с инициативой организовать многолетние финансовые рамки для помощи Украине, чтобы обеспечить прозрачность предоставленной помощи. Такого рода решение поможет НАТО принять большую ответственность за координацию помощи Украине военного характера и обеспечить ее эффективную и своевременную поставку, заключил генсек.Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
https://1prime.ru/20240530/nato-848679610.html
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нато, украина, помощь
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, помощь
Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ
Столтенберг: НАТО хочет координировать помощь Киеву, чтобы избежать ошибок
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс планирует взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы обсудим, как НАТО может играть большую роль в координации поставок военной поддержки и военной подготовке, чтобы минимизировать допущенные ранее промахи и задержки в поставках", — сказал он.
По словам Столтенберга, он также выступил с инициативой организовать многолетние финансовые рамки для помощи Украине, чтобы обеспечить прозрачность предоставленной помощи. Такого рода решение поможет НАТО принять большую ответственность за координацию помощи Украине военного характера и обеспечить ее эффективную и своевременную поставку, заключил генсек.
Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
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