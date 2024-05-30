https://1prime.ru/20240530/ukraina-848681598.html

Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ

Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ - 30.05.2024, ПРАЙМ

Столтенберг объяснил, почему НАТО будет курировать помощь ВСУ

Североатлантический альянс планирует взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T16:39+0300

2024-05-30T16:39+0300

2024-05-30T16:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс планирует взять на себя больше функций по координации военной помощи Киеву, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы обсудим, как НАТО может играть большую роль в координации поставок военной поддержки и военной подготовке, чтобы минимизировать допущенные ранее промахи и задержки в поставках", — сказал он.По словам Столтенберга, он также выступил с инициативой организовать многолетние финансовые рамки для помощи Украине, чтобы обеспечить прозрачность предоставленной помощи. Такого рода решение поможет НАТО принять большую ответственность за координацию помощи Украине военного характера и обеспечить ее эффективную и своевременную поставку, заключил генсек.Ранее СМИ сообщали, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.

https://1prime.ru/20240530/nato-848679610.html

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нато, украина, помощь