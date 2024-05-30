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G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ
Страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и не поддающимися... | 30.05.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Как пишет издание, беспокойство вызывают "перетряски" Зеленским высших правительственных и военных деятелей, с которыми США тесно сотрудничали. Также, по мнению издания, расхождения в стратегиях относительно того, как Украина может выиграть в конфликте, вызывают беспокойство."Несколько украинских правительственных чиновников и дипломатов из стран G7 ссылались на увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце... послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами", — пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников. Как отмечается, Залужный и Кубраков оба пользовались уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС. Ранее газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ
FT: страны G7 считают увольнение Залужного и Кубракова разрушительными шагами
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ.
Страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, пишет газета Financial Times
со ссылкой на чиновников.
Как пишет издание, беспокойство вызывают "перетряски" Зеленским высших правительственных и военных деятелей, с которыми США тесно сотрудничали. Также, по мнению издания, расхождения в стратегиях относительно того, как Украина может выиграть в конфликте, вызывают беспокойство.
"Несколько украинских правительственных чиновников и дипломатов из стран G7 ссылались на увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце... послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами", — пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Как отмечается, Залужный и Кубраков оба пользовались уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.
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Ранее газета Washington Post
со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.