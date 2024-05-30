Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240530/ukraina-848686531.html
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ
Страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и не поддающимися... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T19:05+0300
2024-05-30T19:05+0300
спецоперация на украине
украина
поддержка украины
залужный
валерий залужный
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников. Как пишет издание, беспокойство вызывают "перетряски" Зеленским высших правительственных и военных деятелей, с которыми США тесно сотрудничали. Также, по мнению издания, расхождения в стратегиях относительно того, как Украина может выиграть в конфликте, вызывают беспокойство."Несколько украинских правительственных чиновников и дипломатов из стран G7 ссылались на увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце... послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами", — пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников. Как отмечается, Залужный и Кубраков оба пользовались уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС. Ранее газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
https://1prime.ru/20240530/ukraina-848686381.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dae2538d6370318a2f91cff7d69b4151.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, поддержка украины, залужный, валерий залужный
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, поддержка Украины, ЗАЛУЖНЫЙ, Валерий Залужный
19:05 30.05.2024
 
G7 назвали увольнения Залужного и Кубракова разрушительными, пишут СМИ

FT: страны G7 считают увольнение Залужного и Кубракова разрушительными шагами

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Страны G7 считают увольнения бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова "разрушительными и не поддающимися объяснению" шагами, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
Как пишет издание, беспокойство вызывают "перетряски" Зеленским высших правительственных и военных деятелей, с которыми США тесно сотрудничали. Также, по мнению издания, расхождения в стратегиях относительно того, как Украина может выиграть в конфликте, вызывают беспокойство.
"Несколько украинских правительственных чиновников и дипломатов из стран G7 ссылались на увольнение главнокомандующего Валерия Залужного в феврале и министра инфраструктуры Александра Кубракова в этом месяце... послы G7 предупредили правительство Зеленского о том, что они считают разрушительными и не поддающимися объяснению шагами", — пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Как отмечается, Залужный и Кубраков оба пользовались уважением и поддерживали тесные рабочие отношения с чиновниками из США и ЕС.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
На Украине рассказали, какую помощь рассчитывают получить от Швеции
18:53
Ранее газета Washington Post со ссылкой на дипломатов и чиновников в Киеве сообщала, что Зеленский отстранил ряд высокопоставленных украинских чиновников, которые были наиболее близки к администрации США.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАподдержка УкраиныЗАЛУЖНЫЙВалерий Залужный
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала