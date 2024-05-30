Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16 - 30.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240530/ukraina-848687671.html
Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16
Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16 - 30.05.2024, ПРАЙМ
Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16
Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T19:43+0300
2024-05-30T19:43+0300
спецоперация на украине
бельгия
украина
истребители
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне". "Я думаю, что мы движемся к третьей мировой войне. Сначала нам говорили, что мы будем передавать Украине деньги, потом оружие, потом F-16, теперь и военных хотим отправить, как об этом говорит президент Макрон. Я считаю, что необходимо добиваться деэскалации", — сказал политик в интервью бельгийскому телеканалу RTL. Он выразил надежду, что конференция в Швейцарии 15-16 июня, позволит "пойти в сторону мира, мирных переговоров". Сам политик утверждает, что в случае своего прихода к власти в Бельгии, поддержал бы переговоры Евросоюза с Россией по мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава партии труда Бельгии также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе. "Нам нужна европейская оборона, надо прекратить думать, что американцы будут отстаивать наши интересы. Американцы осуществляли вмешательство в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Это привело к гибели 4,5 миллионов человек", — сказал Хедебау. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб выразила готовность передать Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16, однако позже в СМИ появилась информация о том, что это только оценочная цифра, а не конкретные обязательства. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подчеркнула, что передача самолетов возможна по мере поступления заказанных в США самолетов F-35 в ущерб операционных возможностей национальных ВВС.
https://1prime.ru/20240529/istrebitel-848649582.html
бельгия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_6329875bfa54ae8988b76c34eb0402b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бельгия, украина, истребители, f-16
Спецоперация на Украине, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, истребители, F-16
19:43 30.05.2024
 
Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16

Бельгийский политик раскритиковал решение передать Украине истребители F-16

© fotolia.com / JackinФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© fotolia.com / Jackin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне".
"Я думаю, что мы движемся к третьей мировой войне. Сначала нам говорили, что мы будем передавать Украине деньги, потом оружие, потом F-16, теперь и военных хотим отправить, как об этом говорит президент Макрон. Я считаю, что необходимо добиваться деэскалации", — сказал политик в интервью бельгийскому телеканалу RTL.
Он выразил надежду, что конференция в Швейцарии 15-16 июня, позволит "пойти в сторону мира, мирных переговоров". Сам политик утверждает, что в случае своего прихода к власти в Бельгии, поддержал бы переговоры Евросоюза с Россией по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Глава партии труда Бельгии также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе.
"Нам нужна европейская оборона, надо прекратить думать, что американцы будут отстаивать наши интересы. Американцы осуществляли вмешательство в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Это привело к гибели 4,5 миллионов человек", — сказал Хедебау.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
В Киеве попросили у Запада 60 истребителей, сообщил Bloomberg
Вчера, 16:28
Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб выразила готовность передать Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16, однако позже в СМИ появилась информация о том, что это только оценочная цифра, а не конкретные обязательства.
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подчеркнула, что передача самолетов возможна по мере поступления заказанных в США самолетов F-35 в ущерб операционных возможностей национальных ВВС.
 
Спецоперация на УкраинеБЕЛЬГИЯУКРАИНАистребителиF-16
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала