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Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16

Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16 - 30.05.2024, ПРАЙМ

Бельгийский политик раскритиковал передачу Украине F-16

Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T19:43+0300

2024-05-30T19:43+0300

2024-05-30T19:43+0300

спецоперация на украине

бельгия

украина

истребители

f-16

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне". "Я думаю, что мы движемся к третьей мировой войне. Сначала нам говорили, что мы будем передавать Украине деньги, потом оружие, потом F-16, теперь и военных хотим отправить, как об этом говорит президент Макрон. Я считаю, что необходимо добиваться деэскалации", — сказал политик в интервью бельгийскому телеканалу RTL. Он выразил надежду, что конференция в Швейцарии 15-16 июня, позволит "пойти в сторону мира, мирных переговоров". Сам политик утверждает, что в случае своего прихода к власти в Бельгии, поддержал бы переговоры Евросоюза с Россией по мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава партии труда Бельгии также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе. "Нам нужна европейская оборона, надо прекратить думать, что американцы будут отстаивать наши интересы. Американцы осуществляли вмешательство в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Это привело к гибели 4,5 миллионов человек", — сказал Хедебау. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб выразила готовность передать Киеву до 2028 года 30 истребителей F-16, однако позже в СМИ появилась информация о том, что это только оценочная цифра, а не конкретные обязательства. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер подчеркнула, что передача самолетов возможна по мере поступления заказанных в США самолетов F-35 в ущерб операционных возможностей национальных ВВС.

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бельгия, украина, истребители, f-16