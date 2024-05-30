https://1prime.ru/20240530/ukraina-848688266.html

СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине

СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине - 30.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, передает агентство DPA. | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T20:17+0300

2024-05-30T20:17+0300

2024-05-30T20:40+0300

спецоперация на украине

германия

украина

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, передает агентство DPA."Министр обороны Германии Борис Писториус объявляет о новом немецком пакете вооружений на сумму 500 миллионов евро для поддержки Украины во время визита в Одессу", — говорится в сообщении агентства в социальной сети X.Financial Times в феврале сообщала, что конфликт опустошил европейские арсеналы и что во многих столицах стран Европы министров обороны информируют об иссякших запасах вооружений. Согласно изданию, склады и даже "свалки" остались абсолютно пустыми.Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.

https://1prime.ru/20240530/ukraina-848687671.html

германия

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германия, украина, помощь украине