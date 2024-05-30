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Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего

Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего - 30.05.2024, ПРАЙМ

Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего

Тормозные колодки, лампочки, свечи зажигания, амортизаторы, детали двигателя - и это далеко не полный список подделок. Владелец сетевого автомагазина рассказал... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:37+0300

2024-05-30T11:37+0300

2024-05-30T11:37+0300

авто

спрос на легковые авто

ремонт

автозапчасти

запчасти

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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Тормозные колодки, лампочки, свечи зажигания, амортизаторы, детали двигателя - и это далеко не полный список подделок. Владелец сетевого автомагазина рассказал порталу njcar.ru, какие именно запчасти и расходники подделывают чаще всего.Отмечается, что раньше основная масса поддельных автозапчастей производилась в Китае. Однако теперь этим активно занимаются в российских гаражных мастерских. К примеру, скупают старые фирменные канистры от моторных масел, а затем их наполняют сомнительной жидкостью, которую продают под видом дорогих брендов. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧасто подделывают и воздушные фильтры. Это неудивительно, ведь стоимость оригинальных действительно высока. Подделки среди масляных фильтров тоже не редкость. Такой фильтр может просто не выдержать нагрузки и разорваться.Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил ранее изданию "Газета.ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько. На данный момент страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации при урегулировании ДТП. По оценкам юриста, только пять-шесть процентов автомобилей в прошлом году получили выплаты по ОСАГО на ремонт.

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авто, спрос на легковые авто, ремонт, автозапчасти, запчасти