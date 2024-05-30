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Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего - 30.05.2024, ПРАЙМ
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Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего
Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего - 30.05.2024, ПРАЙМ
Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего
Тормозные колодки, лампочки, свечи зажигания, амортизаторы, детали двигателя - и это далеко не полный список подделок. Владелец сетевого автомагазина рассказал... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:37+0300
2024-05-30T11:37+0300
авто
спрос на легковые авто
ремонт
автозапчасти
запчасти
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Тормозные колодки, лампочки, свечи зажигания, амортизаторы, детали двигателя - и это далеко не полный список подделок. Владелец сетевого автомагазина рассказал порталу njcar.ru, какие именно запчасти и расходники подделывают чаще всего.Отмечается, что раньше основная масса поддельных автозапчастей производилась в Китае. Однако теперь этим активно занимаются в российских гаражных мастерских. К примеру, скупают старые фирменные канистры от моторных масел, а затем их наполняют сомнительной жидкостью, которую продают под видом дорогих брендов. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЧасто подделывают и воздушные фильтры. Это неудивительно, ведь стоимость оригинальных действительно высока. Подделки среди масляных фильтров тоже не редкость. Такой фильтр может просто не выдержать нагрузки и разорваться.Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил ранее изданию "Газета.ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько. На данный момент страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации при урегулировании ДТП. По оценкам юриста, только пять-шесть процентов автомобилей в прошлом году получили выплаты по ОСАГО на ремонт.
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авто, спрос на легковые авто, ремонт, автозапчасти, запчасти
Авто, спрос на легковые авто, ремонт, автозапчасти, запчасти
11:37 30.05.2024
 
Владелец автомагазина раскрыл, какие запчасти подделывают чаще всего

njcar.ru: фильтры, тормозные колодки и детали двигателя подделывают чаще всего

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкШиномонтажная мастерская
Шиномонтажная мастерская - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Тормозные колодки, лампочки, свечи зажигания, амортизаторы, детали двигателя - и это далеко не полный список подделок. Владелец сетевого автомагазина рассказал порталу njcar.ru, какие именно запчасти и расходники подделывают чаще всего.
Отмечается, что раньше основная масса поддельных автозапчастей производилась в Китае. Однако теперь этим активно занимаются в российских гаражных мастерских. К примеру, скупают старые фирменные канистры от моторных масел, а затем их наполняют сомнительной жидкостью, которую продают под видом дорогих брендов.
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Часто подделывают и воздушные фильтры. Это неудивительно, ведь стоимость оригинальных действительно высока. Подделки среди масляных фильтров тоже не редкость. Такой фильтр может просто не выдержать нагрузки и разорваться.
Российские страховые компании намерены уменьшить выплаты клиентам за ремонт авто, требуя использования запчастей с автопомоек, заявил ранее изданию "Газета.ru" адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько. На данный момент страховщики обязаны предоставлять клиентам денежные компенсации при урегулировании ДТП. По оценкам юриста, только пять-шесть процентов автомобилей в прошлом году получили выплаты по ОСАГО на ремонт.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский
25 мая, 04:04
 
Автоспрос на легковые авторемонтавтозапчастизапчасти
 
 
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