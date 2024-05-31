https://1prime.ru/20240531/avstriya-848715286.html

В Австрии назвали безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по РФ

В Австрии назвали безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по РФ - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Австрии назвали безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по РФ

Разрешение Украине применять оружие против целей в России является "безответственной эскалацией", заявил ведущий кандидат от "Австрийской партии свободы" (АПС)... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:08+0300

2024-05-31T16:08+0300

2024-05-31T16:08+0300

спецоперация на украине

россия

украина

сша

австрия

https://cdnn.1prime.ru/img/76278/14/762781481_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_71439a476e2db485a6354e9c9e1db692.jpg

ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Разрешение Украине применять оружие против целей в России является "безответственной эскалацией", заявил ведущий кандидат от "Австрийской партии свободы" (АПС) на выборах в Европарламент Харальд Вилимски."Что будет дальше? Развертывание сухопутных войск НАТО в российско-украинской войне? Вместе с этим окончательно выйдет из-под контроля риск наступления третьей мировой войны, что будет также иметь невообразимые последствия для Европы и ее граждан", — цитирует слова политика газета Exxpress.Вилимски призвал Австрию позиционировать себя как нейтральную страну и принять роль мирного посредника. Он также отметил необходимость деэскалации и серьезных усилий по переговорам для прекращения жертв и страданий в данном конфликте.По данным Politico, президент США Джо Байден согласился разрешить Украине использовать американское оружие против объектов в России. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.

https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html

украина

сша

австрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, австрия