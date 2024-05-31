https://1prime.ru/20240531/avstriya-848715286.html
В Австрии назвали безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по РФ
В Австрии назвали безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по РФ - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Австрии назвали безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по РФ
Разрешение Украине применять оружие против целей в России является "безответственной эскалацией", заявил ведущий кандидат от "Австрийской партии свободы" (АПС)... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:08+0300
2024-05-31T16:08+0300
2024-05-31T16:08+0300
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ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Разрешение Украине применять оружие против целей в России является "безответственной эскалацией", заявил ведущий кандидат от "Австрийской партии свободы" (АПС) на выборах в Европарламент Харальд Вилимски."Что будет дальше? Развертывание сухопутных войск НАТО в российско-украинской войне? Вместе с этим окончательно выйдет из-под контроля риск наступления третьей мировой войны, что будет также иметь невообразимые последствия для Европы и ее граждан", — цитирует слова политика газета Exxpress.Вилимски призвал Австрию позиционировать себя как нейтральную страну и принять роль мирного посредника. Он также отметил необходимость деэскалации и серьезных усилий по переговорам для прекращения жертв и страданий в данном конфликте.По данным Politico, президент США Джо Байден согласился разрешить Украине использовать американское оружие против объектов в России. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, АВСТРИЯ
В Австрии назвали безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по РФ
Австрийский депутат назвал безответственной эскалацией разрешение Киеву бить по целям в РФ
ВЕНА, 31 мая - ПРАЙМ. Разрешение Украине применять оружие против целей в России является "безответственной эскалацией", заявил ведущий кандидат от "Австрийской партии свободы" (АПС) на выборах в Европарламент Харальд Вилимски.
"Что будет дальше? Развертывание сухопутных войск НАТО в российско-украинской войне? Вместе с этим окончательно выйдет из-под контроля риск наступления третьей мировой войны, что будет также иметь невообразимые последствия для Европы и ее граждан", — цитирует слова политика газета Exxpress.
Вилимски призвал Австрию позиционировать себя как нейтральную страну и принять роль мирного посредника. Он также отметил необходимость деэскалации и серьезных усилий по переговорам для прекращения жертв и страданий в данном конфликте.
По данным Politico, президент США Джо Байден согласился разрешить Украине использовать американское оружие против объектов в России. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России