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Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто
Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто - 31.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто
Грамотный торг при покупке поддержанного автомобиля позволит приобрести хорошее транспортное средство за меньшую стоимость, рассказали эксперты "Сберавто"... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:43+0300
2024-05-31T09:43+0300
россия
авто
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Грамотный торг при покупке поддержанного автомобиля позволит приобрести хорошее транспортное средство за меньшую стоимость, рассказали эксперты "Сберавто" изданию "Известия".Эксперты отмечают, что вежливое общение с продавцом является первым шагом к успешной сделке. В телефонных разговорах и переписке необходимо использовать правильные и ясные вопросы, обращаться с нейтральным или позитивным оттенком, правильно использовать знаки препинания и по возможности избегать грамматических ошибок.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВажной темой для обсуждения при торге является юридическая чистота автомобиля. Например, можно попросить снизить стоимость, если у владельца нет оригинала ПТС. Также можно добиться скидки, если важные детали, такие как ремни, цепи, масло и фильтры в двигателе или коробке передач, не были заменены при большом пробеге.Специалисты также рекомендуют вести торги в конце переговоров, так как в последний момент отказаться от сделки из-за незначительных деталей сложнее, чем сделать скидку.Кроме того, важно обратить внимание на ширину зазоров кузовных деталей, крепеж, способ нанесения шовного герметика и следы силовых зажимов на металлических порогах, заключили в издании.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
09:43 31.05.2024
 
Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто

Эксперты "Сберавто" назвали способы эффективной покупки автомобиля с пробегом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Грамотный торг при покупке поддержанного автомобиля позволит приобрести хорошее транспортное средство за меньшую стоимость, рассказали эксперты "Сберавто" изданию "Известия".
Эксперты отмечают, что вежливое общение с продавцом является первым шагом к успешной сделке. В телефонных разговорах и переписке необходимо использовать правильные и ясные вопросы, обращаться с нейтральным или позитивным оттенком, правильно использовать знаки препинания и по возможности избегать грамматических ошибок.
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Важной темой для обсуждения при торге является юридическая чистота автомобиля. Например, можно попросить снизить стоимость, если у владельца нет оригинала ПТС. Также можно добиться скидки, если важные детали, такие как ремни, цепи, масло и фильтры в двигателе или коробке передач, не были заменены при большом пробеге.
Специалисты также рекомендуют вести торги в конце переговоров, так как в последний момент отказаться от сделки из-за незначительных деталей сложнее, чем сделать скидку.
Кроме того, важно обратить внимание на ширину зазоров кузовных деталей, крепеж, способ нанесения шовного герметика и следы силовых зажимов на металлических порогах, заключили в издании.
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