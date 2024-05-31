https://1prime.ru/20240531/avto-848695440.html

Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто

Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто - 31.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о правилах торга при покупке авто

Грамотный торг при покупке поддержанного автомобиля позволит приобрести хорошее транспортное средство за меньшую стоимость, рассказали эксперты "Сберавто"... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:43+0300

2024-05-31T09:43+0300

2024-05-31T09:43+0300

россия

авто

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Грамотный торг при покупке поддержанного автомобиля позволит приобрести хорошее транспортное средство за меньшую стоимость, рассказали эксперты "Сберавто" изданию "Известия".Эксперты отмечают, что вежливое общение с продавцом является первым шагом к успешной сделке. В телефонных разговорах и переписке необходимо использовать правильные и ясные вопросы, обращаться с нейтральным или позитивным оттенком, правильно использовать знаки препинания и по возможности избегать грамматических ошибок.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВажной темой для обсуждения при торге является юридическая чистота автомобиля. Например, можно попросить снизить стоимость, если у владельца нет оригинала ПТС. Также можно добиться скидки, если важные детали, такие как ремни, цепи, масло и фильтры в двигателе или коробке передач, не были заменены при большом пробеге.Специалисты также рекомендуют вести торги в конце переговоров, так как в последний момент отказаться от сделки из-за незначительных деталей сложнее, чем сделать скидку.Кроме того, важно обратить внимание на ширину зазоров кузовных деталей, крепеж, способ нанесения шовного герметика и следы силовых зажимов на металлических порогах, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240523/avto-848424501.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто