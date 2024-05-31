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Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать

Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать - 31.05.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать

Россияне в апреле купили 509,5 тысячи подержанных автомобилей, показатель на 1,5 процента выше, чем в марте. При этом не каждый автомобиль на "вторичке" стоит... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:42+0300

2024-05-31T11:42+0300

2024-05-31T11:42+0300

авто

вторичный рынок

россия

автомобиль с пробегом

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россияне в апреле купили 509,5 тысячи подержанных автомобилей, показатель на 1,5 процента выше, чем в марте. При этом не каждый автомобиль на "вторичке" стоит покупать, заявил "Российской газете" директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков.По словам эксперта, марка и модель машины не имеют первостепенного значения, важны оригинальный пробег, отсутствие повреждений на кузове и прозрачная история владения."Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в употреблении в такси или каршеринге", - подчеркнул он.Гришаков заявил, что выбор марки модели полностью зависит от предпочтений покупателя. При этом чаще всего россияне выбирают "немцев", которые дороже в обслуживании, но более надежны."Лидером по продажам на рынке автомобилей с пробегом невзирая на стоимость как самого автомобиля, так и его обслуживания, остается Lada 2107, которая не выпускается заводом изготовителем уже очень давно", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240531/lada-848693536.html

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авто, вторичный рынок, россия, автомобиль с пробегом