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Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать
Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать - 31.05.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать
Россияне в апреле купили 509,5 тысячи подержанных автомобилей, показатель на 1,5 процента выше, чем в марте. При этом не каждый автомобиль на "вторичке" стоит... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:42+0300
2024-05-31T11:42+0300
авто
вторичный рынок
россия
автомобиль с пробегом
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россияне в апреле купили 509,5 тысячи подержанных автомобилей, показатель на 1,5 процента выше, чем в марте. При этом не каждый автомобиль на "вторичке" стоит покупать, заявил "Российской газете" директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков.По словам эксперта, марка и модель машины не имеют первостепенного значения, важны оригинальный пробег, отсутствие повреждений на кузове и прозрачная история владения."Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в употреблении в такси или каршеринге", - подчеркнул он.Гришаков заявил, что выбор марки модели полностью зависит от предпочтений покупателя. При этом чаще всего россияне выбирают "немцев", которые дороже в обслуживании, но более надежны."Лидером по продажам на рынке автомобилей с пробегом невзирая на стоимость как самого автомобиля, так и его обслуживания, остается Lada 2107, которая не выпускается заводом изготовителем уже очень давно", - заключил эксперт.
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авто, вторичный рынок, россия, автомобиль с пробегом
Авто, Вторичный рынок, РОССИЯ, автомобиль с пробегом
11:42 31.05.2024
 
Россиян предупредили, какие автомобили ни в коем случае нельзя покупать

Эксперт Гришаков объяснил, какие авто с пробегом ни в коем случае нельзя покупать

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПокупатель осматривает машину в автосалоне
Покупатель осматривает машину в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россияне в апреле купили 509,5 тысячи подержанных автомобилей, показатель на 1,5 процента выше, чем в марте. При этом не каждый автомобиль на "вторичке" стоит покупать, заявил "Российской газете" директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков.
По словам эксперта, марка и модель машины не имеют первостепенного значения, важны оригинальный пробег, отсутствие повреждений на кузове и прозрачная история владения.
"Не рекомендуется покупать автомобили, бывшие в употреблении в такси или каршеринге", - подчеркнул он.
Гришаков заявил, что выбор марки модели полностью зависит от предпочтений покупателя. При этом чаще всего россияне выбирают "немцев", которые дороже в обслуживании, но более надежны.
"Лидером по продажам на рынке автомобилей с пробегом невзирая на стоимость как самого автомобиля, так и его обслуживания, остается Lada 2107, которая не выпускается заводом изготовителем уже очень давно", - заключил эксперт.
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АвтоВторичный рынокРОССИЯавтомобиль с пробегом
 
 
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