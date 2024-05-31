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Huawei и JAC создадут автомобиль, который превзойдет Rolls-Royce и Maybach - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Huawei и JAC создадут автомобиль, который превзойдет Rolls-Royce и Maybach
Huawei и JAC создадут автомобиль, который превзойдет Rolls-Royce и Maybach - 31.05.2024, ПРАЙМ
Huawei и JAC создадут автомобиль, который превзойдет Rolls-Royce и Maybach
Компании Huawei и JAC объявили о сотрудничестве для создания автомобиля, который запросто может превзойти такие бренды, как Rolls-Royce и Maybach. Об этом в... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:36+0300
2024-05-31T16:36+0300
китай
авто
huawei
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Компании Huawei и JAC объявили о сотрудничестве для создания автомобиля, который запросто может превзойти такие бренды, как Rolls-Royce и Maybach. Об этом в беседе с порталом new.qq.com сообщил глава подразделения Smart Car Solutions компании Huawei Ю Чэндун."Наш эталон намного превосходит уровень Maybach и Rolls-Royce Phantom. Он более роскошный, более дорогой и комфортный, чем они", — отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧэндун заметил, что первая модель в рамках сотрудничества будет представлена в виде роскошного седана с высокой ценой, достигающей одного миллиона юаней (более 12,36 миллиона рублей).Отмечается, что автомобиль BYD Yangwang U8 уже продается в Китае по цене более 1,1 миллиона юаней, а компания Hongqi также предлагает модель LS7 стоимостью в 1,5 миллиона юаней. Ожидается, что китайская версия Maybach и Rolls-Royce будет представлена к концу текущего года.
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китай, авто, huawei
КИТАЙ, Авто, Huawei
16:36 31.05.2024
 
Huawei и JAC создадут автомобиль, который превзойдет Rolls-Royce и Maybach

Huawei и JAC хотят выпустить автомобиль-конкурент Rolls-Royce и Maybach

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Huawei
%Huawei - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Компании Huawei и JAC объявили о сотрудничестве для создания автомобиля, который запросто может превзойти такие бренды, как Rolls-Royce и Maybach. Об этом в беседе с порталом new.qq.com сообщил глава подразделения Smart Car Solutions компании Huawei Ю Чэндун.
"Наш эталон намного превосходит уровень Maybach и Rolls-Royce Phantom. Он более роскошный, более дорогой и комфортный, чем они", — отметил он.
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Чэндун заметил, что первая модель в рамках сотрудничества будет представлена в виде роскошного седана с высокой ценой, достигающей одного миллиона юаней (более 12,36 миллиона рублей).
Отмечается, что автомобиль BYD Yangwang U8 уже продается в Китае по цене более 1,1 миллиона юаней, а компания Hongqi также предлагает модель LS7 стоимостью в 1,5 миллиона юаней. Ожидается, что китайская версия Maybach и Rolls-Royce будет представлена к концу текущего года.
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