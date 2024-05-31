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В России предсказали ренессанс нелегальных автосервисов

В России предсказали ренессанс нелегальных автосервисов - 31.05.2024, ПРАЙМ

В России предсказали ренессанс нелегальных автосервисов

Налоговые изменения могут привести к появлению большего числа "серых" автосервисов, заявил "Газете.Ru" вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T18:01+0300

2024-05-31T18:01+0300

2024-05-31T18:01+0300

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Налоговые изменения могут привести к появлению большего числа "серых" автосервисов, заявил "Газете.Ru" вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Григорьев."Мы считаем, что налоговые изменения приведут к большему развитию неофициального рынка автосервисов, так как повышение налогов коснутся в первую очередь налогоплательщиков — официальных дилеров и сервисов", — пояснил он.Григорьев считает, что компании будут вынуждены перекладывать выросшие затраты в розничную стоимость услуг, что спровоцирует рост инфляции.Ранее 28 мая Министерство финансов России опубликовало предложения по изменениям в налоговой системе для бизнеса и граждан. Налог на прибыль для компаний предложили увеличить до 25%, а для физлиц ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

https://1prime.ru/20240529/minfin-848643052.html

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россия, авто, сервис