https://1prime.ru/20240531/baic-848720990.html

Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России

Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России - 31.05.2024, ПРАЙМ

Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России

"БАИК Рус" завершила сертификацию дизельной версии китайского внедорожника BAIC BJ40, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. Новинка будет... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:48+0300

2024-05-31T17:48+0300

2024-05-31T17:48+0300

авто

китайские авто

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "БАИК Рус" завершила сертификацию дизельной версии китайского внедорожника BAIC BJ40, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. Новинка будет доступна в комплектации Exclusive стоимостью 4,4 миллиона рублей.Дизельная версия оснащена двухлитровым турбодвигателем мощностью 162 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолный привод автомобиля реализован по системе Part-time с понижающей передачей и четырьмя режимами вождения.Дизельная версия получила жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов. BAIC BJ40 отличается решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами и матовой окраской кузова.Внедорожник имеет съемную крышу и полностью светодиодные фары оригинального дизайна. Передний и задний бамперы спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда.Интерьер BAIC BJ40 включает 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей, выполняющий роль приборной панели, и 10-дюймовый экран мультимедиа-системы.Компания BAICвыпустила лимитированную версию внедорожника BAIC BJ40 Champion, посвященную победе в ралли "Такла-Макан".

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авто, китайские авто