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Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России
Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России
"БАИК Рус" завершила сертификацию дизельной версии китайского внедорожника BAIC BJ40, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. Новинка будет... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:48+0300
2024-05-31T17:48+0300
авто
китайские авто
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "БАИК Рус" завершила сертификацию дизельной версии китайского внедорожника BAIC BJ40, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. Новинка будет доступна в комплектации Exclusive стоимостью 4,4 миллиона рублей.Дизельная версия оснащена двухлитровым турбодвигателем мощностью 162 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПолный привод автомобиля реализован по системе Part-time с понижающей передачей и четырьмя режимами вождения.Дизельная версия получила жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов. BAIC BJ40 отличается решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами и матовой окраской кузова.Внедорожник имеет съемную крышу и полностью светодиодные фары оригинального дизайна. Передний и задний бамперы спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда.Интерьер BAIC BJ40 включает 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей, выполняющий роль приборной панели, и 10-дюймовый экран мультимедиа-системы.Компания BAICвыпустила лимитированную версию внедорожника BAIC BJ40 Champion, посвященную победе в ралли "Такла-Макан".
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авто, китайские авто
Авто, китайские авто
17:48 31.05.2024
 
Дизель-внедорожник BAIC BJ40 прошел сертификацию в России

"БАИК Рус" завершила сертификацию дизельной версии внедорожника BAIC BJ40

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей китайской марки BAIС
Производство автомобилей китайской марки BAIС - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "БАИК Рус" завершила сертификацию дизельной версии китайского внедорожника BAIC BJ40, сообщает "Автостат" со ссылкой на пресс-службу компании. Новинка будет доступна в комплектации Exclusive стоимостью 4,4 миллиона рублей.
Дизельная версия оснащена двухлитровым турбодвигателем мощностью 162 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Полный привод автомобиля реализован по системе Part-time с понижающей передачей и четырьмя режимами вождения.
Контейнеры - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2024
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21 мая, 12:01
Дизельная версия получила жесткие блокировки заднего и переднего межколесных дифференциалов. BAIC BJ40 отличается решеткой радиатора, бампером и колесными дисками черного цвета, красными тормозными суппортами и матовой окраской кузова.
Внедорожник имеет съемную крышу и полностью светодиодные фары оригинального дизайна. Передний и задний бамперы спроектированы для обеспечения максимальных углов въезда и съезда.
Интерьер BAIC BJ40 включает 12,3-дюймовый высококонтрастный цветной дисплей, выполняющий роль приборной панели, и 10-дюймовый экран мультимедиа-системы.
Компания BAICвыпустила лимитированную версию внедорожника BAIC BJ40 Champion, посвященную победе в ралли "Такла-Макан".
 
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