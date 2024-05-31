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"США рискнули империей ради Украины". Британцы осудили "щедрость" Байдена - 31.05.2024, ПРАЙМ
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"США рискнули империей ради Украины". Британцы осудили "щедрость" Байдена
"США рискнули империей ради Украины". Британцы осудили "щедрость" Байдена - 31.05.2024, ПРАЙМ
"США рискнули империей ради Украины". Британцы осудили "щедрость" Байдена
Президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Читатели издания... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:01+0300
2024-05-31T11:01+0300
джо байден
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Читатели издания Financial Times осудили "щедрость" главы Белого дома."Ну все, Байден одним махом решил все проблемы. Теперь-то Украина точно выиграет, а Россия будет посрамлена и заплатит репарации. Так небось рассуждают вашингтонские поджигатели войны?", - задался вопросом Antond.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Он утопит Украину в крови окончательно, но какое ему дело. Это же не его деньги — вот он и тратит их направо и налево. И не его страна — пусть ее разносят вдребезги", - возмутился Marcus Welby.Другие читатели подчеркнули, что западное оружие Украине не поможет, поскольку ВСУ тратят снаряды быстрее, чем Европа и США их производят. Кроме того, отметили комментаторы, из-за действий НАТО терпение России может кончиться. "Русские разнесут больше стран НАТО", указали они и добавили, что в этом будет виноват сам альянс."Поразительно: ради Украины американцы готовы рискнуть всей своей империей", - заключил Ostap.Полный текст читайте на ИноСМИ
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джо байден, украина, великобритания
Джо Байден, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:01 31.05.2024
 
"США рискнули империей ради Украины". Британцы осудили "щедрость" Байдена

FT: ВСУ получили разрешение Байдена бить американским оружием по целям в России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Читатели издания Financial Times осудили "щедрость" главы Белого дома.
"Ну все, Байден одним махом решил все проблемы. Теперь-то Украина точно выиграет, а Россия будет посрамлена и заплатит репарации. Так небось рассуждают вашингтонские поджигатели войны?", - задался вопросом Antond.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Он утопит Украину в крови окончательно, но какое ему дело. Это же не его деньги — вот он и тратит их направо и налево. И не его страна — пусть ее разносят вдребезги", - возмутился Marcus Welby.
Другие читатели подчеркнули, что западное оружие Украине не поможет, поскольку ВСУ тратят снаряды быстрее, чем Европа и США их производят. Кроме того, отметили комментаторы, из-за действий НАТО терпение России может кончиться. "Русские разнесут больше стран НАТО", указали они и добавили, что в этом будет виноват сам альянс.
"Поразительно: ради Украины американцы готовы рискнуть всей своей империей", - заключил Ostap.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России
10:58
 
Джо БайденУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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