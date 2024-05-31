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"Полоумный седой дьявол". Турки в ярости от решения Байдена по Украине

"Полоумный седой дьявол". Турки в ярости от решения Байдена по Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Полоумный седой дьявол". Турки в ярости от решения Байдена по Украине

Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить наносить удары западным оружием по территории России привело в ярость читателей турецкого издание... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:22+0300

2024-05-31T15:22+0300

2024-05-31T15:22+0300

политика

украина

джо байден

турция

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить наносить удары западным оружием по территории России привело в ярость читателей турецкого издание Haber7."Господин Эрдоган, я думаю, самое время вступить в союз с Россией и Китаем, отвесив пощечину США-дьяволу... Это нужно сделать очень быстро и неявно", — таким мнением поделился один из читателей.По данным Politico, президент США Джо Байден согласился разрешить Украине использовать американское оружие против объектов в России. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения."Полоумный седой дьявол залил мир кровью", — написал другой комментатор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240531/bayden-848698246.html

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украина, джо байден, турция