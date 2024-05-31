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"Полоумный седой дьявол". Турки в ярости от решения Байдена по Украине
"Полоумный седой дьявол". Турки в ярости от решения Байдена по Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Полоумный седой дьявол". Турки в ярости от решения Байдена по Украине
Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить наносить удары западным оружием по территории России привело в ярость читателей турецкого издание... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:22+0300
2024-05-31T15:22+0300
2024-05-31T15:22+0300
политика
украина
джо байден
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить наносить удары западным оружием по территории России привело в ярость читателей турецкого издание Haber7."Господин Эрдоган, я думаю, самое время вступить в союз с Россией и Китаем, отвесив пощечину США-дьяволу... Это нужно сделать очень быстро и неявно", — таким мнением поделился один из читателей.По данным Politico, президент США Джо Байден согласился разрешить Украине использовать американское оружие против объектов в России. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения."Полоумный седой дьявол залил мир кровью", — написал другой комментатор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, Джо Байден, ТУРЦИЯ
"Полоумный седой дьявол". Турки в ярости от решения Байдена по Украине
Haber7: Байден дал Украине карт-бланш
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить наносить удары западным оружием по территории России привело
в ярость читателей турецкого издание Haber7.
"Господин Эрдоган, я думаю, самое время вступить в союз с Россией и Китаем, отвесив пощечину США-дьяволу... Это нужно сделать очень быстро и неявно", — таким мнением поделился один из читателей.
По данным Politico, президент США Джо Байден согласился разрешить Украине использовать американское оружие против объектов в России. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
"Полоумный седой дьявол залил мир кровью", — написал другой комментатор.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"США рискнули империей ради Украины". Британцы осудили "щедрость" Байдена