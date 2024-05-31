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Премьер Бельгии напомнил условие отправки F-16 Украине

Премьер Бельгии напомнил условие отправки F-16 Украине - 31.05.2024, ПРАЙМ

Премьер Бельгии напомнил условие отправки F-16 Украине

Условия использования бельгийских самолетов Киевом предполагают их применение только на территории Украины, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T22:50+0300

2024-05-31T22:50+0300

2024-05-31T22:50+0300

спецоперация на украине

украина

бельгия

истребители

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БРЮССЕЛЬ, 31 мая — ПРАЙМ. Условия использования бельгийских самолетов Киевом предполагают их применение только на территории Украины, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. "Мы отправим тридцать F-16 и, таким образом, станем крупнейшим поставщиком истребителей для ВВС Украины… Но соглашение очень четкое. Речь идет об использовании истребителей украинцами на украинской территории. Это то соглашение, которое мы заключили, и я намерен его придерживаться", — цитирует де Кроо бельгийское информагентство Belga. На этой неделе в Брюсселе де Кроо и Зеленский подписали соглашение в сфере безопасности, которое предусматривает поставки самолетов F-16 и другую помощь. Бельгия до 2028 года поставит 30 таких самолетов. Первые из них должны поступить до конца года. Соглашение также предусматривает военную помощь в размере 977 миллионов евро. По словам премьер-министра Бельгии, помощь передается с условием использования исключительно на территории Украины.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России. США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект, считают в Кремле.

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украина, бельгия, истребители