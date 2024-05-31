https://1prime.ru/20240531/belorussiya-848717085.html

В Литве не исключили удары Украины по территории Белоруссии

В Литве не исключили удары Украины по территории Белоруссии - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Литве не исключили удары Украины по территории Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не стал исключать, что ВСУ могут атаковать территорию Белоруссии. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:43+0300

2024-05-31T16:43+0300

2024-05-31T16:48+0300

спецоперация на украине

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украина

белоруссия

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не стал исключать, что ВСУ могут атаковать территорию Белоруссии. В преддверии начала встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Праге Ландсбергиса спросили, должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии". "Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен", - сказал он, отвечая на вопрос "Радио Свобода"*.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США.Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.* СМИ, внесенное в реестр Минюста РФ как выполняющее функции иностранного агента

https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html

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литва, украина, белоруссия