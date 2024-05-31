https://1prime.ru/20240531/belorussiya-848717085.html
В Литве не исключили удары Украины по территории Белоруссии
В Литве не исключили удары Украины по территории Белоруссии - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Литве не исключили удары Украины по территории Белоруссии
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не стал исключать, что ВСУ могут атаковать территорию Белоруссии. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:43+0300
2024-05-31T16:43+0300
2024-05-31T16:48+0300
спецоперация на украине
литва
украина
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не стал исключать, что ВСУ могут атаковать территорию Белоруссии. В преддверии начала встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Праге Ландсбергиса спросили, должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии". "Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен", - сказал он, отвечая на вопрос "Радио Свобода"*.Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США.Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.* СМИ, внесенное в реестр Минюста РФ как выполняющее функции иностранного агента
https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html
литва
украина
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, украина, белоруссия
Спецоперация на Украине, ЛИТВА, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ
В Литве не исключили удары Украины по территории Белоруссии
Глава МИД Литвы не исключил, что Украина может нанести удары по территории Белоруссии
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис не стал исключать, что ВСУ могут атаковать территорию Белоруссии.
В преддверии начала встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Праге Ландсбергиса спросили, должна ли Украина "поражать цели в Белоруссии".
"Я имею в виду то, что Украина должна иметь способность защищаться. Если Россия, боясь, что цели могут быть под ударом в России, может перенести их ещё куда-нибудь, то я думаю, что выбор целей должен быть также перенесен", - сказал он, отвечая на вопрос "Радио Свобода"*.
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Киевский режим на фоне неудач на поле боя стал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США.
Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
* СМИ, внесенное в реестр Минюста РФ как выполняющее функции иностранного агента