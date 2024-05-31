https://1prime.ru/20240531/belousov-848697692.html

Белоусов назвал деструктивной деятельность США в зоне ответственности ОДКБ

Белоусов назвал деструктивной деятельность США в зоне ответственности ОДКБ - 31.05.2024, ПРАЙМ

Белоусов назвал деструктивной деятельность США в зоне ответственности ОДКБ

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что деструктивная деятельность США и их союзников оказывает основное негативное влияние на военно-политическую... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T10:40+0300

2024-05-31T10:40+0300

2024-05-31T11:04+0300

минобороны рф

андрей белоусов

одкб

спецоперация на украине

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АЛМА-АТА, 31 мая - ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что деструктивная деятельность США и их союзников оказывает основное негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности стран ОДКБ. Такое мнение он высказал в ходе выступления на заседании совета министров обороны ОДКБ в Алма-Ате."Во многом согласен с прозвучавшими сегодня оценками военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности. Она остается сложной и требует нашего пристального внимания. Основное негативное влияние на развитие ситуации оказывает деструктивная деятельность США и их союзников", - отметил российский министр.Он добавил, что Вашингтон вместе с союзниками ради сохранения глобального доминирования ведут последовательное разрушение мировой архитектуры безопасности. "Сознательно провоцируют кризисы вооруженные конфликты, поддерживают террористические и экстремистские структуры, применяют всевозможные санкции, используют угрозы и шантаж", - подчеркнул Белоусов.По его словам, Россия в ходе СВО действует соразмерно угрозам своей безопасности. Он отметил, что на основе опыта спецоперации проводится оптимизация боевой работы российских войск, развивается оборонно-промышленный комплекс страны, совершенствуется система обучения военных кадров, оттачиваются навыки в рамках мероприятий оперативной и боевой подготовки."Таким образом все попытки нанести нам стратегическое поражение бесперспективны", - сообщил Белоусов.Как подчеркнул министр, страны Запада, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные, готовя ВСУ, эскалируют и затягивают вооружённый конфликт в этой стране. По его словам, "Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников".Белоусов указал, что при участии натовских советников и специалистов готовятся диверсии, применяется западное вооружение для нанесения ущерба гражданской инфраструктуре и мирным жителям России.Он добавил, что "несмотря на утрату ВСУ наступательного потенциала и инициативы на поле боя, киевский режим продолжает убеждать так называемое цивилизованное мировое сообщество в готовности бороться до конца и восстановить контроль над утраченными территориями".

https://1prime.ru/20240515/belousov-848202926.html

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минобороны рф, андрей белоусов, одкб