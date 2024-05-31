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Сенатор заявил, что Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Сенатор заявил, что Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС
Сенатор заявил, что Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС - 31.05.2024, ПРАЙМ
Сенатор заявил, что Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС
Украина заплатит за произошедшее год назад разрушение Каховской гидроэлектростанции, а объем обязательств Киева по этому долгу определит в дальнейшем... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:16+0300
2024-05-31T10:16+0300
спецоперация на украине
херсонская область
каховская гэс
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Украина заплатит за произошедшее год назад разрушение Каховской гидроэлектростанции, а объем обязательств Киева по этому долгу определит в дальнейшем международный трибунал, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Плотина ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. Это произошло после серии ракетных ударов, которые ВСУ нанесли по объекту. Президент Владимир Путин назвал это варварской акцией киевского режима, повлекшей масштабную экологическую и гуманитарную катастрофе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и квалифицировал случившееся как теракт. "Удар ВСУ по Каховской ГЭС – это удар не только и не столько по инфраструктуре, сколько по нашему историческому коду. Идеологический удар. Сама история заставит Украину заплатить по счетам. А объем долговых обязательств перед российскими гражданами и государством должен определить международный трибунал", - отметил сенатор.Кастюкевич отметил, что наряду с Украиной, в разрушениях, которые на российские территории приносили и приносят ракеты и вооружение иностранного производства, виновны страны Запада и альянсы, которые поддерживают киевский режим. "В эту сумму должен войти не только ущерб, нанесенный Херсонской области, это и разрушенная ГЭС, жилые дома и постройки, компенсации жителям, но и других регионов страны: Донецкой и Луганской (Народных) Республик, Запорожской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и других территорий, пострадавших в результате террористических атак фашистов", - подчеркнул Кастюкевич. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских ВС. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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херсонская область
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херсонская область, каховская гэс, совет федерации
Спецоперация на Украине, Херсонская область, Каховская ГЭС, Совет Федерации
10:16 31.05.2024
 
Сенатор заявил, что Украина заплатит за разрушение Каховской ГЭС

Сенатор Кастюкевич: Украина заплатит по счетам за разрушение Каховской ГЭС

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС в Херсонской области
Каховская ГЭС в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Украина заплатит за произошедшее год назад разрушение Каховской гидроэлектростанции, а объем обязательств Киева по этому долгу определит в дальнейшем международный трибунал, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Плотина ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. Это произошло после серии ракетных ударов, которые ВСУ нанесли по объекту. Президент Владимир Путин назвал это варварской акцией киевского режима, повлекшей масштабную экологическую и гуманитарную катастрофе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело и квалифицировал случившееся как теракт.
"Удар ВСУ по Каховской ГЭС – это удар не только и не столько по инфраструктуре, сколько по нашему историческому коду. Идеологический удар. Сама история заставит Украину заплатить по счетам. А объем долговых обязательств перед российскими гражданами и государством должен определить международный трибунал", - отметил сенатор.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2024
Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
19 мая, 12:28
Кастюкевич отметил, что наряду с Украиной, в разрушениях, которые на российские территории приносили и приносят ракеты и вооружение иностранного производства, виновны страны Запада и альянсы, которые поддерживают киевский режим.
"В эту сумму должен войти не только ущерб, нанесенный Херсонской области, это и разрушенная ГЭС, жилые дома и постройки, компенсации жителям, но и других регионов страны: Донецкой и Луганской (Народных) Республик, Запорожской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и других территорий, пострадавших в результате террористических атак фашистов", - подчеркнул Кастюкевич.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и Соединенные Штаты, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских ВС. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеХерсонская областьКаховская ГЭССовет Федерации
 
 
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