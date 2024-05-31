https://1prime.ru/20240531/hyundai-848703607.html

В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon

В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon - 31.05.2024, ПРАЙМ

В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon

Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня". | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:09+0300

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россия

hyundai

авто

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня".Bayon оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Внешний вид и оснащение Bayon идентичны, независимо от комплектации и города продажи, заметили в издании.Кроме того, эта модель оснащена мультифункциональным кожаным рулем, отделкой сидений из ткани, аналоговой приборной панелью с монохромным экраном бортового компьютера, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и кондиционером.В сравнении с аналогичного класса китайскими моделями, Hyundai Bayon имеет более выгодную цену. Например, обновленный Geely Coolray и Jetour Dashing стоят от 2 609 990 рублей и 2 489 900 рублей соответственно, в то время как Bayon можно приобрести за 2 250 000 рублей.Кроссовер 2023 года выпуска представлен у частного продавца из Казани. Кроме того, заказы принимают продавцы из Чебоксар, Волгограда и Перми.

https://1prime.ru/20240530/chevrolet-848665552.html

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россия, hyundai, авто