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В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon
В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon - 31.05.2024, ПРАЙМ
В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon
Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня". | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:09+0300
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россия
hyundai
авто
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня".Bayon оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Внешний вид и оснащение Bayon идентичны, независимо от комплектации и города продажи, заметили в издании.Кроме того, эта модель оснащена мультифункциональным кожаным рулем, отделкой сидений из ткани, аналоговой приборной панелью с монохромным экраном бортового компьютера, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и кондиционером.В сравнении с аналогичного класса китайскими моделями, Hyundai Bayon имеет более выгодную цену. Например, обновленный Geely Coolray и Jetour Dashing стоят от 2 609 990 рублей и 2 489 900 рублей соответственно, в то время как Bayon можно приобрести за 2 250 000 рублей.Кроссовер 2023 года выпуска представлен у частного продавца из Казани. Кроме того, заказы принимают продавцы из Чебоксар, Волгограда и Перми.
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россия, hyundai, авто
РОССИЯ, Hyundai, Авто
12:09 31.05.2024 (обновлено: 12:12 31.05.2024)
 
В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon

"Автоновости дня": в РФ появились кроссоверы Hyundai Bayon от 2,25 млн рублей

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Bayon
Автомобиль Hyundai Bayon - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Hyundai
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня".
Bayon оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Внешний вид и оснащение Bayon идентичны, независимо от комплектации и города продажи, заметили в издании.
Кроме того, эта модель оснащена мультифункциональным кожаным рулем, отделкой сидений из ткани, аналоговой приборной панелью с монохромным экраном бортового компьютера, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и кондиционером.
В сравнении с аналогичного класса китайскими моделями, Hyundai Bayon имеет более выгодную цену. Например, обновленный Geely Coolray и Jetour Dashing стоят от 2 609 990 рублей и 2 489 900 рублей соответственно, в то время как Bayon можно приобрести за 2 250 000 рублей.
Кроссовер 2023 года выпуска представлен у частного продавца из Казани. Кроме того, заказы принимают продавцы из Чебоксар, Волгограда и Перми.
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