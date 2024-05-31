https://1prime.ru/20240531/hyundai-848703607.html
В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon
В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon - 31.05.2024, ПРАЙМ
В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon
Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня". | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:09+0300
2024-05-31T12:09+0300
2024-05-31T12:12+0300
россия
hyundai
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848701436_0:246:2083:1418_1920x0_80_0_0_8a834c530b5e8b70430545b0c0e9c5c9.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут "Автоновости дня".Bayon оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Внешний вид и оснащение Bayon идентичны, независимо от комплектации и города продажи, заметили в издании.Кроме того, эта модель оснащена мультифункциональным кожаным рулем, отделкой сидений из ткани, аналоговой приборной панелью с монохромным экраном бортового компьютера, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и кондиционером.В сравнении с аналогичного класса китайскими моделями, Hyundai Bayon имеет более выгодную цену. Например, обновленный Geely Coolray и Jetour Dashing стоят от 2 609 990 рублей и 2 489 900 рублей соответственно, в то время как Bayon можно приобрести за 2 250 000 рублей.Кроссовер 2023 года выпуска представлен у частного продавца из Казани. Кроме того, заказы принимают продавцы из Чебоксар, Волгограда и Перми.
https://1prime.ru/20240530/chevrolet-848665552.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848701436_0:51:2083:1613_1920x0_80_0_0_75c0857647d7e0fa19c5d8394fc32010.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, hyundai, авто
В России появились новые компактные кроссоверы Hyundai Bayon
"Автоновости дня": в РФ появились кроссоверы Hyundai Bayon от 2,25 млн рублей
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Новый корейский кроссовер Hyundai Bayon поступил в продажу в России по цене от 2,25 миллиона рублей, пишут
"Автоновости дня".
Bayon оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л.с. и шестиступенчатым автоматом. Внешний вид и оснащение Bayon идентичны, независимо от комплектации и города продажи, заметили в издании.
Кроме того, эта модель оснащена мультифункциональным кожаным рулем, отделкой сидений из ткани, аналоговой приборной панелью с монохромным экраном бортового компьютера, однозонным климат-контролем, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и кондиционером.
В сравнении с аналогичного класса китайскими моделями, Hyundai Bayon имеет более выгодную цену. Например, обновленный Geely Coolray и Jetour Dashing стоят от 2 609 990 рублей и 2 489 900 рублей соответственно, в то время как Bayon можно приобрести за 2 250 000 рублей.
Кроссовер 2023 года выпуска представлен у частного продавца из Казани. Кроме того, заказы принимают продавцы из Чебоксар, Волгограда и Перми.
В Россию вернулся недорогой семейный кроссовер Chevrolet Captiva