https://1prime.ru/20240531/italiya-848707586.html

МИД Италии высказался по вопросу разрешения ударов по России

МИД Италии высказался по вопросу разрешения ударов по России - 31.05.2024, ПРАЙМ

МИД Италии высказался по вопросу разрешения ударов по России

Итальянская конституция не позволяет применять вооружения, поставляемые Римом Киеву, для ударов по объектам на российской территории, заявил министр иностранных | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:47+0300

2024-05-31T13:47+0300

2024-05-31T13:47+0300

спецоперация на украине

россия

италия

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РИМ, 31 мая – ПРАЙМ. Итальянская конституция не позволяет применять вооружения, поставляемые Римом Киеву, для ударов по объектам на российской территории, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Canale 5. По его словам, статья 11 основного закона "очень четко" гласит: "Италия отвергает войну". "Мы не можем поставлять оружие для нанесения ударов по России на ее территории. Мы хотим, чтобы Украина смогла защитить себя, остановить наступление России", - сказал он.Глава МИД отметил, что Рим продолжает поставки Украине военной помощи, однако "на территории России его применять нельзя".Сходную позицию занимает министр обороны Гуидо Крозетто. Он также привел основной закон республики. "Я думаю, что положения нашей конституции говорят нам в статье 11 о двух точных вещах: что Италия отвергает войну и, кроме того, что мы участвуем в исторических союзах, в которые верим", - сказал он.Как отметил Крозетто, для него это означает, что Италия должна всецело помогать "союзнику, который подвергся нападению". "Но что, не находясь в состоянии войны, мы не можем позволить ему использовать помощь для нападения на врага на его собственной земле", - заявил министр в интервью газете Domani. Киевский режим на фоне неудач на поле боя начал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ вооружения для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Позднее 28 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Евросоюз снять запрет на применение ВСУ западного оружия для ударов по России. По его словам, Украина “имеет право на самооборону”. Однако ряд европейских стран, в том числе Германия и Италия, выступили против этой идеи.В тот же день, 28 мая, Госдепартамент США вновь подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.

https://1prime.ru/20240531/udary-848696005.html

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россия, италия, оружие, украина