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При росте производства авто должно сохраняться их качество, заявил сенатор

При росте производства авто должно сохраняться их качество, заявил сенатор - 31.05.2024, ПРАЙМ

При росте производства авто должно сохраняться их качество, заявил сенатор

При увеличении объемов производства автомобилей в РФ нужно стремиться сохранить стоимость продукции для конечного потребителя, а также учитывать вопрос... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:21+0300

2024-05-31T12:21+0300

2024-05-31T12:21+0300

авто

совет федерации

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МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. При увеличении объемов производства автомобилей в РФ нужно стремиться сохранить стоимость продукции для конечного потребителя, а также учитывать вопрос качества, заявил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов. "Нужно сохранить цену на автомобили. Это обеспечит спрос в условиях инфляции и даст мультипликативный эффект. Да, доверие населения к отечественным машинам растет, но не так быстро, как хотелось бы. Здесь очень важным фактором является техническая надежность автомобиля и его техническая конкурентоспособность", - сказал политик в ходе парламентских слушаний "О мерах по созданию производства высоколокализованной конкурентоспособной продукции автомобильной отрасли". По мнению сенатора, нужно чтобы отечественная машина не проигрывала зарубежной в техническом комфорте для водителя и пассажиров. "Понятно, что это не вопрос быстрого решения, но вкладываться в этот вопрос нужно начать уже сейчас", - добавил он. Еще один важный момент - увеличение объема производства, сказал Кутепов. "Мы пробиваем вопрос, чтобы в отдельных отраслях (такси, каршеринг) были отечественные автомобили хотя бы в определенной пропорции. Но мы должны быть уверены и все понимать, что отечественные производители закроют всю необходимую потребность этих отраслей. И не просто закроют, а это будут качественные автомобили. То есть, наращивание объема никак не должно сказаться на качестве автомобилей", - подчеркнул он. "Можно ли это сделать, если, скажем, завтра примут закон о локализации такси? А если добавят каршеринг? Кроме того, поставлен вопрос об обеспечении участников СВО - инвалидов машинами. Сможет отечественный автопром закрыть спрос по комплектации и объему?", - отметил законодатель. Сенатор также обратил внимание на то, что у нас нет сегодня собственных легковых автомобилей - в наиболее популярных у населения - седанов и джипов (SUV) классов C, D и E. При этом в 2023 году на данные классы пришлось около 37% российского рынка новых легковых автомобилей, или около 400 000 единиц транспортных средств, и доля этого сегмента продолжает расти. "Это критически важный объем рынка, за который мы должны бороться и оставаться конкурентоспособными хотя бы на внутреннем рынке", - уверен Кутепов. Парламентарий также уточнил, что доля новых китайских автомобилей на начало 2024 года в России превысила 63%, что с их практически нулевой локализацией ставит под угрозу развитие автопрома и отрасли компонентов. "Мы сейчас работаем с вопросом о поэтапном повышении утильсбора для иностранных автомобилей, если они не производятся на территории России. Да, мы понимаем, что в идеале компоненты тоже должны быть произведены на территории России, иначе мы опять уйдем в поощрение узловой сборки", - сказал Кутепов. При этом, повышая утильсбор, ставятся цели по ускоренной локализации автопрома. "Значит, необходимо пересмотреть правила распределения данных средств для решения первоочередных задач развития автомобилей, разрабатываемых и производимых в России по полному циклу", - полагает политик. По его словам, в целом российский автопром показывает хорошие результаты. Системообразующие предприятия, высокая локализация. Автоваз обеспечивает локализацию больше 5000 баллов. Остальные производители в России обеспечивают от 1000 до 3700 баллов.

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авто, совет федерации