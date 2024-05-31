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Латвия готовит к депортации несколько сотен российских пенсионеров

Латвия готовит к депортации несколько сотен российских пенсионеров - 31.05.2024, ПРАЙМ

Латвия готовит к депортации несколько сотен российских пенсионеров

Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:14+0300

2024-05-31T15:14+0300

2024-05-31T15:23+0300

политика

латвия

депортация

россия

пенсионеры

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые по разным обстоятельствам жили в Латвии по виду на жительство, заявил член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. "Латвийские власти готовят к депортации более 800 российских пенсионеров, которые в силу разных обстоятельств жили на территории Латвии по виду на жительство. На сегодняшний день это самая острая проблема", — сказал Вышинский на пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня", посвященной проблемам репатриации соотечественников из недружественных стран. Он отметил, что на сегодняшний день в СПЧ сформировали предложения об организации приема российских пенсионеров, живших в Латвии по виду на жительство. Вышинский рассказал, что в России существует система пунктов временного размещения (ПВР), включая Псковскую область, где могут принять пенсионеров. После их размещения в ПВР должен наступить следующий этап: эти люди должны получить социальный пакет защиты, поскольку они лишаются жилья. "Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования", — рассказал член СПЧ. "В этой ситуации нужно разработать особый социальный пакет для пенсионеров, которых Латвия грозится депортировать. Речь должна идти о каких-то гарантиях для их съема жилья", — подчеркнул Вышинский. Он особо отметил, что СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать во внутренних документах этапы переселения россиян из Европы.

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латвия, депортация, россия, пенсионеры