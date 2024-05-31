https://1prime.ru/20240531/litva-848705916.html

"Мы готовы". Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины

"Мы готовы". Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Мы готовы". Литва раскрыла, на что пойдет ради Украины

Вильнюс готов отправлять литовских военных инструкторов на Украину, заявила агентстсву Bloomberg премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:00+0300

2024-05-31T13:00+0300

2024-05-31T13:00+0300

спецоперация на украине

литва

украина

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Вильнюс готов отправлять литовских военных инструкторов на Украину, заявила агентстсву Bloomberg премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните."Если понадобится, возможно, Литва будет обучать их (солдат ВСУ – Прим. ред.) и на Украине вместе со странами, которые на это готовы", - сказала она.Глава литовского правительства также призвала членов Евросоюза передать Киеву 0,25-0,5 процента от своего ВВП.Ранее газета Financial Times писала, что Литва хотет отправить в зону СВО военных в рамках тренировочной миссии.

https://1prime.ru/20240531/medvedev-848698110.html

литва

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литва, украина