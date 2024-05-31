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Макрон совершил прорыв в вопросе Украины. Французы молчать не стали

Макрон совершил прорыв в вопросе Украины. Французы молчать не стали - 31.05.2024, ПРАЙМ

Макрон совершил прорыв в вопросе Украины. Французы молчать не стали

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал удары Вооруженных сил Украины по российским объектам. Читатели Le Figaro не разделили его желания развязать... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:46+0300

2024-05-31T16:46+0300

2024-05-31T16:46+0300

спецоперация на украине

франция

эммануэль макрон

украина

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал удары Вооруженных сил Украины по российским объектам. Читатели Le Figaro не разделили его желания развязать "войнушку"."Этот президентишка – катастрофа для Франции. Все, к чему он прикасается, обращается кризисом, а в данном случае – в свинец. Надо бы его метлой вымести отсюда и начать с выборов в Европарламент", - заявил Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal.Его мнение поддержали и другие читатели. Они также возмутились, что Макрон ради выборов решил отдать Францию во власть США, при этом не спрашивая мнения жителей страны."Наш "гений" больше не может заручиться поддержкой французов, так что идея войнушки, в которой он играл бы в спасателя "государственных ценностей", должно быть, искушает его", - заключил rongeur joyeux.Полный текст читайте на ИноСМИ

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франция

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франция, эммануэль макрон, украина