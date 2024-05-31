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Макрон совершил прорыв в вопросе Украины. Французы молчать не стали
Макрон совершил прорыв в вопросе Украины. Французы молчать не стали - 31.05.2024, ПРАЙМ
Макрон совершил прорыв в вопросе Украины. Французы молчать не стали
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал удары Вооруженных сил Украины по российским объектам. Читатели Le Figaro не разделили его желания развязать... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:46+0300
2024-05-31T16:46+0300
2024-05-31T16:46+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал удары Вооруженных сил Украины по российским объектам. Читатели Le Figaro не разделили его желания развязать "войнушку"."Этот президентишка – катастрофа для Франции. Все, к чему он прикасается, обращается кризисом, а в данном случае – в свинец. Надо бы его метлой вымести отсюда и начать с выборов в Европарламент", - заявил Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal.Его мнение поддержали и другие читатели. Они также возмутились, что Макрон ради выборов решил отдать Францию во власть США, при этом не спрашивая мнения жителей страны."Наш "гений" больше не может заручиться поддержкой французов, так что идея войнушки, в которой он играл бы в спасателя "государственных ценностей", должно быть, искушает его", - заключил rongeur joyeux.Полный текст читайте на ИноСМИ
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франция, эммануэль макрон, украина
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Макрон совершил прорыв в вопросе Украины. Французы молчать не стали
Читатели Le Figaro не разделили желания Макрона развязать "войнушку" с Россией
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал удары Вооруженных сил Украины по российским объектам. Читатели Le Figaro
не разделили его желания развязать "войнушку".
"Этот президентишка – катастрофа для Франции. Все, к чему он прикасается, обращается кризисом, а в данном случае – в свинец. Надо бы его метлой вымести отсюда и начать с выборов в Европарламент", - заявил Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal.
Его мнение поддержали и другие читатели. Они также возмутились, что Макрон ради выборов решил отдать Францию во власть США, при этом не спрашивая мнения жителей страны.
"Наш "гений" больше не может заручиться поддержкой французов, так что идея войнушки, в которой он играл бы в спасателя "государственных ценностей", должно быть, искушает его", - заключил rongeur joyeux.
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