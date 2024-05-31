https://1prime.ru/20240531/medvedev-848698110.html

"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России

"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России

Страны, которые одобрили применение своего дальнобойного оружия для ударов по территории России, должны понимать, что их военная техника и специалисты будут... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T10:58+0300

2024-05-31T10:58+0300

2024-05-31T11:03+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны, которые одобрили применение своего дальнобойного оружия для ударов по территории России, должны понимать, что их военная техника и специалисты будут уничтожены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы в районах, угрожающих Харьковской области, но запретил применение определенных видов дальнобойного оружия."Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России", — написал в своем Telegram-канале политик.Кроме того, оружие на Украине уже находится под непосредственным контролем военнослужащих НАТО, что, по мнению России, является участием в конфликте. Медведев предупредил, что такие действия могут стать casus belli и привести к переходу конфликта в финальную стадию.Он заключил, что индивидуальная помощь отдельных стран НАТО Украине является серьезной эскалацией конфликта и может вызвать ответную реакцию со стороны России и ее союзников.

https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html

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россия, украина, дмитрий медведев