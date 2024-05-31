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"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240531/medvedev-848698110.html
"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России
"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России
Страны, которые одобрили применение своего дальнобойного оружия для ударов по территории России, должны понимать, что их военная техника и специалисты будут... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:58+0300
2024-05-31T11:03+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны, которые одобрили применение своего дальнобойного оружия для ударов по территории России, должны понимать, что их военная техника и специалисты будут уничтожены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы в районах, угрожающих Харьковской области, но запретил применение определенных видов дальнобойного оружия."Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России", — написал в своем Telegram-канале политик.Кроме того, оружие на Украине уже находится под непосредственным контролем военнослужащих НАТО, что, по мнению России, является участием в конфликте. Медведев предупредил, что такие действия могут стать casus belli и привести к переходу конфликта в финальную стадию.Он заключил, что индивидуальная помощь отдельных стран НАТО Украине является серьезной эскалацией конфликта и может вызвать ответную реакцию со стороны России и ее союзников.
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россия, украина, дмитрий медведев
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Медведев
10:58 31.05.2024 (обновлено: 11:03 31.05.2024)
 
"Будут уничтожаться". Медведев назвал последствия ударов ВСУ по России

Медведев: техника и специалисты стран, воюющих против РФ, будут уничтожаться

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны, которые одобрили применение своего дальнобойного оружия для ударов по территории России, должны понимать, что их военная техника и специалисты будут уничтожены, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы в районах, угрожающих Харьковской области, но запретил применение определенных видов дальнобойного оружия.
"Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России", — написал в своем Telegram-канале политик.
Кроме того, оружие на Украине уже находится под непосредственным контролем военнослужащих НАТО, что, по мнению России, является участием в конфликте. Медведев предупредил, что такие действия могут стать casus belli и привести к переходу конфликта в финальную стадию.
Он заключил, что индивидуальная помощь отдельных стран НАТО Украине является серьезной эскалацией конфликта и может вызвать ответную реакцию со стороны России и ее союзников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
10:43
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАДмитрий Медведев
 
 
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