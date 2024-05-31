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Мишустин: Россия нашла альтернативу политике западных стран
Мишустин: Россия нашла альтернативу политике западных стран - 31.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин: Россия нашла альтернативу политике западных стран
Внешнеэкономические связи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут опережающими темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:25+0300
2024-05-31T10:25+0300
2024-05-31T10:39+0300
еаэс
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Внешнеэкономические связи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут опережающими темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Евразийский экономический союз – это фактически 200-миллионный рынок. И внешнеэкономические связи в рамках которого растут опережающими темпами. На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза. А с государствами пятерки мы торгуем более сложной продукцией. К примеру, в товарообороте России с ними доля машин оборудования, транспортных средств по итогам прошлого года составила практически четверть", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".Премьер напомнил об эффективности ЕАЭС, которая была продемонстрирована на фоне новых вызовов и "прежде всего в условиях перестройки, сложившейся архитектуры международных отношений и нарастающего санкционного давления"."В одиночку такие тенденции не преодолеть, а что мы можем им противопоставить? Один из главных ответов - это расширение интеграции, совместную защиту интересов наших государств, сотрудничество для обеспечения технологической, финансовой независимости", - отметил он.Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", добавил Мишустин.
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еаэс, михаил мишустин
ЕАЭС, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин: Россия нашла альтернативу политике западных стран
Мишустин: РФ может противопоставить санкциям Запада расширение интеграции в рамках ЕАЭС
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Внешнеэкономические связи в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растут опережающими темпами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Евразийский экономический союз – это фактически 200-миллионный рынок. И внешнеэкономические связи в рамках которого растут опережающими темпами. На сегодняшний день российский экспорт в страны союза с момента его создания увеличился в два раза. А с государствами пятерки мы торгуем более сложной продукцией. К примеру, в товарообороте России с ними доля машин оборудования, транспортных средств по итогам прошлого года составила практически четверть", - сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".
Премьер напомнил об эффективности ЕАЭС, которая была продемонстрирована на фоне новых вызовов и "прежде всего в условиях перестройки, сложившейся архитектуры международных отношений и нарастающего санкционного давления".
"В одиночку такие тенденции не преодолеть, а что мы можем им противопоставить? Один из главных ответов - это расширение интеграции, совместную защиту интересов наших государств, сотрудничество для обеспечения технологической, финансовой независимости", - отметил он.
Выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) получают абсолютно все государства "пятерки", добавил Мишустин.